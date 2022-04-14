Haval F7 2022: все изменения и 2 претензии

Сегодня на Китай особенные надежды. Эксперты «За рулем» выяснили, насколько лучше прежнего стал обновленный кроссовер тульского производства.

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— Новую машину урвали? Поздравляю!

Я даже не успел ответить на брошенную прохожим фразу. Не моя машина-то. Но приятно, чего уж там. Факт, что люди в принципе поздравляют с покупкой нового автомобиля, говорит сам за себя.

На отсутствие спроса Haval F7 и раньше не жаловался: 12 тысяч проданных машин за 2021 год и третье место среди всех «китайцев». А если прибавить 10 тысяч «купейных» модификаций F7x — то и вовсе первое, в этом случае позади оказываются Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4.

Что изменилось?

Времена, когда в салон китайского автомобиля приходилось садиться в противогазе, ушли. Хотя еще попадаются забавные просчеты — вроде кривого перевода на русский язык меню борткомпьютера или медиасистемы.

Климат-контроль теперь стал двухзонным — но это опция. Некоторые функции отдали физическим клавишам, но другие — настройка температуры, обогрева и вентиляции кресла водителя — управляются только с тачскрина. На ходу это делать неудобно.

Но все это нюансы, к которым можно привыкнуть.

Рестайлинг F7: изменились решетка радиатора, бамперы и оптика.

Виртуальная комбинация приборов стала крупнее — те же 12 дюймов, что у медиасистемы. Есть три варианта дизайна, но самый удобный — «динамический». У «семерки» есть полный набор ассистентов водителя, но настроены они средне. Активный круиз-контроль держит слишком большую дистанцию. Удержание в полосе работает грубо и через раз.

По качеству материалов и сборки F7 не уступал «корейцам» или «европейцам» и до обновления.

Как едет?

По технике принципиальных изменений нет, но над настройками акселератора и робота явно поработали. Разгон дорестайлингового F7 с двухлитровым турбомотором мощностью 190 л. с. не впечатлял. Но сейчас машина едет!

Конечно, это не Tiguan с двухлитровым мотором — во всех режимах есть некоторые задержки в откликах на педаль, но в целом неплохо. Haval ускоряется громко, но весело.

Еще бы аппетит скромнее, а то девять литров на трассе и 14 в городе — многовато. Я бы занялся и управляемостью. По прямой F7 идет уверенно, но чуть поворот — и электроусилитель напрочь лишает обратной связи. Усилие не меняется в зависимости от того, насколько повернут руль, а сама машина реагирует с задержкой.

Автоматический дальний свет, идущий в комплекте с полностью диодной оптикой, работает четко. Ни разу не ослепил встречных и отключался при въезде на освещенные участки. Обновление принесло двухзонный климат-контроль (опция), обогрев лобового стекла по всей площади и увеличенный до 4,5 л бачок омывателя. У водительского сидения есть вентиляция — только кнопками ее не включить.

Не любит Haval и резких маневров — к отложенным откликам добавляется гуляющий относительно задней оси кузов. Перемещения горизонтальные, а, значит, дело не в амортизаторах с пружинами. Думаю, нужно поколдовать над характеристиками сайлентблоков задних рычагов и подрамника. Материалы по теме Новый Haval F7: 6 особенностей самого популярного китайского кроссовера

Проехав по разбитой дороге, я даже решил проверить давление воздуха в шинах — грешил на то, что перекачаны, поэтому слишком жестко на мелких кочках. Но давление в норме — значит, дело все-таки в калибровках пружин и амортизаторов. Хорошо хоть крупных ям F7 не боится.

Под защитой, а точнее — под фетровым пыльником, я намерил 210 мм. Если поставить металлический щит, то парочку сантиметров он съест. Но и 190 мм — неплохо для кроссовера.

Несколько внедорожных режимов меняют характеристики акселератора и коробки, но, например, разницы между «снегом» или «песком» я не почувствовал. Опыт водителя гораздо важнее! Какой ресурс?

Двигатель GW4С20 объемом два литра и мощностью 190 л. с. сохранил здоровый аппетит — в среднем 11 л/100 км.

Главный вопрос — надежность. Заявленный ресурс этого агрегата — 280 тысяч км. Реален он или нет, покажет жизнь. Но уже известны случаи износа цепи ГРМ — после 100–120 тысяч км.

Еще есть 1,5‑литровый турбомотор на 150 сил — он тоже работает только с роботом, хотя доступен не только с полным, но и с передним приводом. Что не понравилось? Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Откровенно раздражает акустический дискомфорт. Шум атакует со всех сторон. В дверных проемах проложены два кольца уплотнителей, но кажется, что дверь или окно не закрыты. Слышно каждую проезжающую машину.

Еще сильнее гудят 19‑дюймовые колеса. Даже если списать часть воя на крупные шипованные шины 225/55 R19, без установки дополнительной «шумки» не обойтись. В нашем сравнительном тесте за акустический комфорт F7 вряд ли получил бы больше семи баллов из десяти. Подводим итоги С шумоизоляцией — беда. Но других серьезных претензий к обновленному F7 немного. Красив, хорошо оснащен. Аргументов в его пользу больше, нежели аргументов против. Но рафинированности и цельности всех потребительских качеств от «китайцев», видимо, еще надо подождать.

А ТЕПЕРЬ — ГОРБАТЫЙ!

Вместе с F7 обновилось и кросс-купе F7x. Перечень изменений тот же — передний и задний бамперы, оптика и новые опции. Для купе доступен и новый цвет «магматический красный».

Главные отличия F7 и F7x — в покатой крыше. Садиться назад менее удобно, а голова почти касается потолка — хотя места для ног достаточно. И багажник поджали — «под потолок» вещи не загрузить.

Haval F7 1.5T 2.0T Длина / ширина / высота / база 4691 / 1846 / 1690 / 2725 мм Снаряженная/полная масса 1640/2150 кг 1720/2118 кг Объем багажника 723 / 1443 л Максимальная скорость 180 км/ч 195 км/ч Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1499 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5600 об/мин; 280 Н·м при 3000 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1967 см³; 140 кВт/190 л.с. при 5500 об/мин; 340 Н·м при 3200 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 56 л Трансмиссия полный привод; Р7

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