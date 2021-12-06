Рискнул купить китайский кроссовер! И вот что получил (отзывы владельцев)

Огромный салон...
Семейных водителей больше всего порадовал простор на втором ряду. Тем более, что в переднеприводной машине пол идеально ровный.
«Дочка в автокресле не может дотянуться ногами до переднего сиденья», — доволен автовладелец с ником Dreadnought.
«Сзади точно больше места, чем, например, в Кашкае», — согласен с ним владелец с ником ilyaspbru из Санкт-Петербурга. — Думал, что в ущерб багажнику, ан нет — и багажник точно не меньше кашкаевского».
… но водителю неудобно
«Отсутствует регулировка руля по вылету. И это на машине ценой 1,6–1,7 млн. рублей в максималке? Что за очередная мизерная экономия на здоровой посадке? Нет поясничного подпора, без которого неудобно, опять китайцы забили на анатомические различия людей», — возмущается владелец с ником ilyaspbru.
«Кожаные сиденья без перфорации и вентиляции. Когда едешь в жару километров 300 в одну сторону за день — спина и зад чувствуют себя как в бане», — не стесняется в выражениях автолюбитель с ником Dreadnought.
Держит водителя в напряжении и плохой обзор вперед (спасибо модному капоту). «Поднялся в максимальное положение и все равно приличную часть площади обзора снизу перекрывает линия капота», — пишет владелец с ником ilyaspbru.
Опциями напичкали — «на спичках» экономят
Это сильно разочаровало первых покупателей.
«Нет очечника слева. Ниша под него есть, но нет ни ручки, ни очечника. Нет розетки в багажнике. Подсветка номера горит желтыми галогенками — странно, учитывая головную светодиодную оптику. Центральный плафон в салоне — галогенка желтая», — перечислил претензии Владислав из Санкт-Петербурга.
Большинство функций работают отлично
Николаю из Твери дважды удалось избежать ДТП. «Пешеход… выскочил, …машина встала, как вкопанная, включив камеры и оповещение. Еще случай был, когда я задним ходом выезжал с парковки, Volkswagen промчался. Джулион затормозил. Работает система!»
Автолюбитель с ником Dreadnought оценил адаптивный круиз-контроль «С нетерпением жду трассовых поездок, потому что вся информация считывается легко, дистанцию до транспорта реально держит».
«И автопарковка — супер. Паркуется лучше, чем это сделал бы водитель», — считает Евгений из Казахстана.
…но ассистент удержания в полосе раздражает
Он включается «каждый раз, когда вы заводите автомобиль. Даже если вы его выключали в прошлой поездке. И проблема не только в том, что постоянно дергает руль, мешая объезжать щербатый асфальт. Нельзя пользоваться остальными показаниями бортового компьютера, если ассистент включен. То есть для проверки давления в шинах или запаса хода нужно эту функцию выключить, а потом по необходимости снова включить», — недоволен владелец с ником Dreadnought.
Бесключевой доступ есть только на водительской двери — головная боль вместо удобства
«Автокресло дочки стоит по диагонали от меня. Приходится высаживать ребенка и с ней обходить машину, чтобы нажать на сенсор. Или лезть за ключом и нажимать на кнопку», — раздражается все тот же Dreadnought.
С нашими дорогами справляется
«По колее идёт хорошо, устойчиво, на просёлочной дороге тоже впечатление положительное», — пишет владелец Сергей из Санкт-Петербурга.
«Джолион рулится комфортно, все неровности глухо глотает и не трясет», — доволен владелец с ником Dreadnought.
На «китайцев» скоро пересядет большинство?
«С таким рынком новых авто, как сейчас, брать за 2 миллиона нечего, кроме „китайцев“. Думаю, в ближайшем будущем большинство автолюбителей пересядут на них», — пишет владелец с ником Зеленый хэтчбек.
С ним согласен Дмитрий из Москвы: «Машина будет очень популярной, так как за эти деньги нет альтернативы по уровню простора и оснащенности, да и едет весьма неплохо».
«Размер и салон отличный, мотор скромный, но сам знаешь, что берешь. Если нет завышенных ожиданий, то нет и претензий к авто», — заключает владелец с ником nelf.
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Haval Jolion — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе! Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.