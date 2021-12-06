Рискнул купить китайский кроссовер! И вот что получил (отзывы владельцев)

Кроссовер Haval Jolion эффектен внешне, просторен внутри, а по количеству модных опций с ним не сравнится ни один из одноклассников. Правда, некоторые функции Джолиона лишь осложняют водителям жизнь.

Огромный салон...

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Семейных водителей больше всего порадовал простор на втором ряду. Тем более, что в переднеприводной машине пол идеально ровный.

«Дочка в автокресле не может дотянуться ногами до переднего сиденья», — доволен автовладелец с ником Dreadnought.

«Сзади точно больше места, чем, например, в Кашкае», — согласен с ним владелец с ником ilyaspbru из Санкт-Петербурга. — Думал, что в ущерб багажнику, ан нет — и багажник точно не меньше кашкаевского».

Привлекательный дизайн, добротные материалы, аккуратная сборка. И на этом фоне еще больше бросаются в глаза просчеты в эргономике.

… но водителю неудобно

Несмотря на просторный салон, водитель в некомфортном кресле быстро устает.

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«Отсутствует регулировка руля по вылету. И это на машине ценой 1,6–1,7 млн. рублей в максималке? Что за очередная мизерная экономия на здоровой посадке? Нет поясничного подпора, без которого неудобно, опять китайцы забили на анатомические различия людей», — возмущается владелец с ником ilyaspbru.

«Кожаные сиденья без перфорации и вентиляции. Когда едешь в жару километров 300 в одну сторону за день — спина и зад чувствуют себя как в бане», — не стесняется в выражениях автолюбитель с ником Dreadnought.

Держит водителя в напряжении и плохой обзор вперед (спасибо модному капоту). «Поднялся в максимальное положение и все равно приличную часть площади обзора снизу перекрывает линия капота», — пишет владелец с ником ilyaspbru.

На водительском месте — неудобно. У сиденья слабая поддержка и короткая подушка, а руль не регулируется по вылету.

Опциями напичкали — «на спичках» экономят

Это сильно разочаровало первых покупателей.

«Нет очечника слева. Ниша под него есть, но нет ни ручки, ни очечника. Нет розетки в багажнике. Подсветка номера горит желтыми галогенками — странно, учитывая головную светодиодную оптику. Центральный плафон в салоне — галогенка желтая», — перечислил претензии Владислав из Санкт-Петербурга.

Большинство функций работают отлично

Николаю из Твери дважды удалось избежать ДТП. «Пешеход… выскочил, …машина встала, как вкопанная, включив камеры и оповещение. Еще случай был, когда я задним ходом выезжал с парковки, Volkswagen промчался. Джулион затормозил. Работает система!»

Автолюбитель с ником Dreadnought оценил адаптивный круиз-контроль «С нетерпением жду трассовых поездок, потому что вся информация считывается легко, дистанцию до транспорта реально держит».

«И автопарковка — супер. Паркуется лучше, чем это сделал бы водитель», — считает Евгений из Казахстана.

…но ассистент удержания в полосе раздражает

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Он включается «каждый раз, когда вы заводите автомобиль. Даже если вы его выключали в прошлой поездке. И проблема не только в том, что постоянно дергает руль, мешая объезжать щербатый асфальт. Нельзя пользоваться остальными показаниями бортового компьютера, если ассистент включен. То есть для проверки давления в шинах или запаса хода нужно эту функцию выключить, а потом по необходимости снова включить», — недоволен владелец с ником Dreadnought.

Бесключевой доступ есть только на водительской двери — головная боль вместо удобства

«Автокресло дочки стоит по диагонали от меня. Приходится высаживать ребенка и с ней обходить машину, чтобы нажать на сенсор. Или лезть за ключом и нажимать на кнопку», — раздражается все тот же Dreadnought.

С нашими дорогами справляется

У Джолиона тягу на заднюю ось перекидывает межосевая муфта Haldex. Электроника оперативно и четко распределяет момент по колесам. Но на бездорожье лучше съезжать осторожно — под двигателем меньше 17 см. И нет никакой защиты!





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«Вполне комфортное передвижение, — считает Попробовал старт в крутую горку по сухому грунту: ничего не включал, заехал на середину горки, остановился, просто снял ногу с педали тормоза, выждал 3 сек (машина не шелохнулась), потом спокойно нажал на газ (чуть сильнее, чем на ровном асфальте) — машина уверенно поехала дальше. Зачет». , — считает Олег из Тулы, купивший полноприводную модель в комплектации Премиум. —

«По колее идёт хорошо, устойчиво, на просёлочной дороге тоже впечатление положительное», — пишет владелец Сергей из Санкт-Петербурга.

«Джолион рулится комфортно, все неровности глухо глотает и не трясет», — доволен владелец с ником Dreadnought.

На «китайцев» скоро пересядет большинство?

Почти все владельцев довольны покупкой. Но при этом отмечают: если бы за те же деньги можно было приобрести равную по оснащенности европейскую машину, выбор был бы иным.

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«С таким рынком новых авто, как сейчас, брать за 2 миллиона нечего, кроме „китайцев“. Думаю, в ближайшем будущем большинство автолюбителей пересядут на них», — пишет владелец с ником Зеленый хэтчбек.

С ним согласен Дмитрий из Москвы: «Машина будет очень популярной, так как за эти деньги нет альтернативы по уровню простора и оснащенности, да и едет весьма неплохо».

«Размер и салон отличный, мотор скромный, но сам знаешь, что берешь. Если нет завышенных ожиданий, то нет и претензий к авто», — заключает владелец с ником nelf.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Haval Jolion — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе! Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.