10 500 км с кроссовером Haval: двигатель, сборка и ТО

«Ну как машина?» — этот вопрос за несколько месяцев нашей совместной жизни с Хавейлом я слышал многократно. Обычно отшучивался: этот «китаец» уже похож на автомобиль.

Внешне «эф-седьмой» мне нравится, хотя я не отношусь к поклонникам современного азиатского стиля. Он получился ярким и оригинальным. Не верите? Спросите у пяти тысяч новых владельцев. И в этом году Haval F7 имеет прекрасные шансы стать лидером среди продающихся в России «китайцев».

Российская сборка и первая зима

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А не подпортила ли привлекательную внешность российская сборка? На нашей машине серьезных недостатков по кузову я не нашел: нет ни криво подогнанных деталей, ни огромных зазоров между ними. И зиму кузов пережил достойно — не появилось ни одного скола на металле или окрашенном пластике, металлизированные блестящие накладки не потускнели от реагентов, на стеклах нет потертостей от щеток стеклоочистителей и уплотнителей.

Внутри не возникает ощущение, что сидишь в «китайце». Салон рациональностью и технократичностью больше напоминает европейскую модель: изящно интегрированный в приборную консоль 9‑дюймовый цветной дисплей, селектор робота как у BMW, «двухэтажная» центральная консоль. Мягкие панель приборов и обивки дверей, добротный пластик и металлические накладки усиливают впечатление, что попал в более дорогой автомобиль.

Haval F7 напичкан электронными системами, но работают многие из них неоднозначно. Впрочем, это тема отдельного рассказа. Но не смогу сдержаться, чтобы не покидать камни в огород силового агрегата.

Китайский турбомотор, китайский робот

И двухлитровый турбомотор GW4C20, и роботизированная коробка с мокрыми сцеплениями 7DCT450 — собственные разработки головной компании Great Wall. И, видимо, из-за нехватки опыта китайцы пока не могут довести агрегаты до ума. Коробка неплохо работает, когда ее не торопишь. Однако если надо ускориться или пошустрее тронуться с места, робот на пару секунд (они кажутся вечностью!) подвисает. А потом резко, с ощутимым пинком, включается в процесс. Так что разработчикам еще придется колдовать и над программным обеспечением, и над «железом». Но оставлять так нельзя. Плюс турбомотор хорошо бы подстегнуть, чтобы он поехал на свои 190 сил. И при этом не жрал топливо, как старый атмосферник: в городской толчее расход легко переваливает за 15 литров на «сотню».

Подключить смартфон к мультимедийке через Bluetooth просто и интуитивно понятно. Чтобы активировать функцию Android Auto или Apple CarPlay, понадобится еще и провод.

Каждый проходящий через мои руки автомобиль проходит «детский тест». Haval F7 заработал в нем 4,5 балла. Пристегивать ребенка удобно, места много, ровный пол позволяет беспрепятственно выходить из любой двери. Минус лишь за глубоко утопленные в сиденье скобы системы Isofix — приходится помучиться, чтобы нащупать их замками кресла.

За столь скромный пробег трудно судить о надежности узлов и агрегатов. Пока ничего не стучит, не мигает и не течет. Хотя стоп! При движении задним ходом раздается странный звук в такт вращению колеса. Пожаловался сервисменам — выяснилось, что эффект массовый. Более того, они пока не могут найти причину возникновения таинственного звука. Однако он, как показывает опыт эксплуатации многих «эф-седьмых», на безопасность не влияет.

ТО и запчасти

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Расценки на плановое техобслуживание чуть ниже, чем у одноклассников‑конкурентов . Но не обольщайтесь: заезжать к дилерам придется каждые 10 000 км (или раз год), а у большинства моделей межсервисный интервал в полтора раза длиннее. Выходит, выгадывает лишь тот, кто проезжает в год меньше 15 тысяч. По статистике таких меньшинство. Кстати, производитель рекомендует первый раз посетить сервис при пробеге 5000 км — это необязательное бесплатное ТО, на котором меняют масло в двигателе и проверяют работоспособность всех систем. Лучше заехать — пусть посмотрят. Заодно в рамках сервисной кампании вылечат какую-нибудь детскую болезнь. Нам, например, подтянули болт турбины и поправили накладку на двери багажника.

Может, расходники для Хавейлов дешевле, чем на другие автомобили? Не надейтесь. Оригинальные (да-да, настоящие Original Parts из Китая) детали стоят плюс-минус столько же. Взгляните на цены у официалов: топливный фильтр — 700 рублей, воздушный — 1700 рублей, салонный — 1000 рублей, масляный — 1100 рублей. Если договоритесь с дилером привезти на обслуживание свои расходники, сэкономите — в интернет-магазинах оригинальные запчасти можно найти вдвое дешевле.

Светодиодными фарами оснащают все модификации F7. Ближний светит хорошо, а от дальнего ждешь большего эффекта. При тихоходных маневрах выручает боковая подсветка, а функция «проводи меня домой» подсвечивает ­дорогу после постановки машины на охрану.

Все российские Хавейлы F7 оснащают системой бесключевого доступа. Удобно, но срабатывает через раз. Зато когда моешь стекло и на ручки попадает вода, машина несколько раз успевает закрыться и открыться.

«Бензин не ниже АИ‑92» — такой информационной таблички не хватает. Однако производитель рекомендует его заливать лишь в крайнем случае.

В двигатель официалы заливают масло Total Quartz вязкостью 5W40 или 5W30. Некоторые сервисы склоняют владельцев на «нулевку» (Total Quartz Ineo First 0W30), тоже рекомендованную Хавейлом. Но она рекомендована только для регионов, где температура опускается ниже минус 30 градусов. Если живете в более теплом климате — отказывайтесь! При высоких температурах «нулевка» становится очень жидкой и не обеспечивает необходимую защиту деталям от износа.

Масло Total заливают также в раздатку и задний редуктор (Transmission Dual 9 Fe 75W90), а в робот — Shell Spirax S5 DCT11. И каждые 50 000 км производитель обязывает менять жидкости в агрегатах. Накладно, зато честно: так нужно поступать и владельцам других машин, только многие производители об этом умалчивают, чтобы не подрывать имидж надежного и неприхотливого в эксплуатации автомобиля.

Обслужить Haval уже можно в любом крупном городе от Мурманска до Иркутска — число дилеров перевалило за восемьдесят. Это вдвое меньше, чем у «корейцев», но уже не так далеко от показателей топовых японских производителей. А что до недостатков, то их китайцы исправляют быстрее других.

HAVAL F7

Изготовитель — Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус, Россия

Год выпуска — 2019

В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года

Пробег на момент отчёта — 10 500 км

Публикации в ЗР: № 12, 2019; 3, 4, 2020

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (5000–10 500 км)*

Расходы на содержание 5000–10 500 км — 41 982 ₽

Из них на бензин (АИ‑92, AИ‑95 средний расход 12,9 л/100 км) 32 698 ₽

ТО‑10000 км — 9284 ₽

Стоимость 1 км пробега (без учета ТО) — 7,63 (5,95) ₽

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

10 500 км с кроссовером Haval: двигатель, сборка и ТО «Ну как машина?» — этот вопрос за несколько месяцев нашей совместной жизни с Хавейлом я слышал многократно. Обычно отшучивался: этот «китаец» уже похож на автомобиль. 10 500 км с кроссовером Haval: двигатель, сборка и ТО