Длительный тест Haval F7: слишком бдительная электроника

Или это был мелкий сбой в системе?

HAVAL F7

Изготовитель — российский завод «Хавейл»

— российский завод «Хавейл» Год выпуска — 2019

— 2019 В эксплуатации «За рулем» — с августа 2019 года

— с августа 2019 года Пробег на момент отчета — 9500 км

В дальней поездке на панели приборов загорелся индикатор низкого давления в шинах. Нашел в меню бортового компьютера «раскладку» по колесам — система контроля указывала на заднее правое. При этом давление в этой шине было лишь на 0,1 бар ниже, чем в остальных. Однако электронный разум посчитал, что это существенно, и решил привлечь внимание.

Не поленился и на всякий случай проверил визуально состояние покрышки: с колесом было все в порядке. И на протяжении нескольких сотен километров давление в шине не падало, хотя лампа так и продолжала гореть. А через несколько дней она столь же внезапно погасла и больше не загоралась.

Скорее всего, это был просто сбой системы. Тем не менее, я и впредь буду внимателен к ее предупреждениям — не исключено, что в другой раз тревога не окажется ложной.

А крышка, которая при попытке долить омывайки соскочила с крепления горловины и исчезла в недрах моторного отсека, пока не нашлась.