Длительный тест Haval F7: слишком бдительная электроника
Или это был мелкий сбой в системе?
HAVAL F7
- Изготовитель — российский завод «Хавейл»
- Год выпуска — 2019
- В эксплуатации «За рулем» — с августа 2019 года
- Пробег на момент отчета — 9500 км
В дальней поездке на панели приборов загорелся индикатор низкого давления в шинах. Нашел в меню бортового компьютера «раскладку» по колесам — система контроля указывала на заднее правое. При этом давление в этой шине было лишь на 0,1 бар ниже, чем в остальных. Однако электронный разум посчитал, что это существенно, и решил привлечь внимание.
Не поленился и на всякий случай проверил визуально состояние покрышки: с колесом было все в порядке. И на протяжении нескольких сотен километров давление в шине не падало, хотя лампа так и продолжала гореть. А через несколько дней она столь же внезапно погасла и больше не загоралась.
Скорее всего, это был просто сбой системы. Тем не менее, я и впредь буду внимателен к ее предупреждениям — не исключено, что в другой раз тревога не окажется ложной.
А крышка, которая при попытке долить омывайки соскочила с крепления горловины и исчезла в недрах моторного отсека, пока не нашлась.
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