Длительный тест Haval F7: слишком бдительная электроника — журнал За рулем

Длительный тест Haval F7: слишком бдительная электроника

Или это был мелкий сбой в системе?

Haval F7
Haval F7

Haval > F7

HAVAL F7 

  • Изготовитель — российский завод «Хавейл»
  • Год выпуска — 2019 
  • В эксплуатации «За рулем» — с августа 2019 года
  • Пробег на момент отчета — 9500 км

В дальней поездке на панели приборов загорелся индикатор низкого давления в шинах. Нашел в меню бортового компьютера «раскладку» по колесам — система контроля указывала на заднее правое. При этом давление в этой шине было лишь на 0,1 бар ниже, чем в остальных. Однако электронный разум посчитал, что это существенно, и решил привлечь внимание.

Не поленился и на всякий случай проверил визуально состояние покрышки: с колесом было все в порядке. И на протяжении нескольких сотен километров давление в шине не падало, хотя лампа так и продолжала гореть. А через несколько дней она столь же внезапно погасла и больше не загоралась.

Скорее всего, это был просто сбой системы. Тем не менее, я и впредь буду внимателен к ее предупреждениям — не исключено, что в другой раз тревога не окажется ложной.

А крышка, которая при попытке долить омывайки соскочила с крепления горловины и исчезла в недрах моторного отсека, пока не нашлась.

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Haval F7 (5)

Haval 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

симпатичный

Недостатки:

Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке

Комментарий:

Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4–150 будет выигрышней и по ...

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