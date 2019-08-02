Длительный тест Haval F7: осторожнее с омывайкой — журнал За рулем

Длительный тест Haval F7: осторожнее с омывайкой

Крышка бачка соскочила с крепления при попытке добавить незамерзающей жидкости и бесследно пропала в недрах моторного отсека. Пришлось искать замену...

Haval F7
Haval F7

Haval > F7

HAVAL F7

  • Изготовитель — российский завод «Хавейл»
  • Год выпуска — 2019
  • В эксплуатации «За рулем» — с августа 2019 года
  • Пробег на момент отчета — 8500 км

На выходные решил прохватить на «китайце» километров семьсот-восемьсот. И без потерь не обошлось — при попытке в темноте долить незамерзайку крышка соскочила с крепления горловины и исчезла в недрах моторного отсека.

Обшарил с фонариком каждый уголок, взад-вперед ездил, чтобы вытрясти крышку из автомобиля, - результат нулевой.

Последнюю надежду возлагаю на сервисменов (до ближайшего техобслуживания осталось чуть более тысячи километров) — может, они найдут крышку где-нибудь в закоулках моторного отсека. Иначе придется раскошеливаться на новую.

Мой горький опыт — предупреждение владельцам: будьте осторожнее при доливе омывайки. И предложение производителям: сделайте этот узел более надежным. А пока заткнул горловину хлопчатобумажной перчаткой; тысячу километров она отработала не хуже штатной крышки.

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Haval F7 (5)

Haval 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

симпатичный

Недостатки:

Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке

Комментарий:

Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4–150 будет выигрышней и по ...

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