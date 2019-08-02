Длительный тест Haval F7: осторожнее с омывайкой
Крышка бачка соскочила с крепления при попытке добавить незамерзающей жидкости и бесследно пропала в недрах моторного отсека. Пришлось искать замену...
HAVAL F7
- Изготовитель — российский завод «Хавейл»
- Год выпуска — 2019
- В эксплуатации «За рулем» — с августа 2019 года
- Пробег на момент отчета — 8500 км
На выходные решил прохватить на «китайце» километров семьсот-восемьсот. И без потерь не обошлось — при попытке в темноте долить незамерзайку крышка соскочила с крепления горловины и исчезла в недрах моторного отсека.
Обшарил с фонариком каждый уголок, взад-вперед ездил, чтобы вытрясти крышку из автомобиля, - результат нулевой.
Последнюю надежду возлагаю на сервисменов (до ближайшего техобслуживания осталось чуть более тысячи километров) — может, они найдут крышку где-нибудь в закоулках моторного отсека. Иначе придется раскошеливаться на новую.
Мой горький опыт — предупреждение владельцам: будьте осторожнее при доливе омывайки. И предложение производителям: сделайте этот узел более надежным. А пока заткнул горловину хлопчатобумажной перчаткой; тысячу километров она отработала не хуже штатной крышки.
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