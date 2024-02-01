Как быстро ржавеет китайский кроссовер – на примере Haval

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В то, что китайские автомобили начинают покрываться очагами ржавчины в первую же зиму, многие верят до сих пор, вспоминая машины начала 2000-х годов. Но прошла уже четверть века, и пора проверить справедливость стереотипов.

Цех штамповки завода Haval
Цех штамповки завода Haval

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Для этого эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов посетил завод Haval в Тульской области, где выпускают Jolion, F7, H9 и Dargo.

Линия контроля качества завода Haval
Линия контроля качества завода Haval

Например, он выяснил, что недавно тульские инженеры Haval разыскали один из первых выпущенных на заводе кроссоверов Haval F7 с пробегом 120 тысяч км и распилили кузов, чтобы найти слабые места. Несмотря на то, что слой краски во внутренних полостях отсутствовал (это всегда была одна из главных претензий к китайским машинам), коррозии за четыре года не появилось.

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

— Из каждой партии окрашенных кузовных панелей выборочно берутся образцы, которые отправляются в лабораторию: ЛКП испытывают как на стойкость к механическим воздействиям, так и на сопротивление коррозии – в специальных камерах с соляным туманом.

Загоняются в коррозионную камеру и сами автомобили, но собственной камеры такого размера у завода нет – пользуются услугами полигона НАМИ под Дмитровом. Прямо сейчас там в самом разгаре очередные испытания кроссовера Dargo, имитирующие 12 лет эксплуатации – это 127 циклов в коррозионной камере с соляным туманом, по 6 часов каждый.

Узнать о других адаптациях кроссоверов Haval для России вы можете в февральском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Своим будешь?», опубликованной в журнале «За рулем» №22024.

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Кирилл Панов
Фото:Haval
Количество просмотров 2
01.02.2024
Фото:Haval
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