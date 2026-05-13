Лого ЗаРулем
#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Премиальный немецкий бренд продал все свои автосалоны в Берлине

Канадский бизнесмен стал владельцем всех автосалонов Mercedes-Benz в Берлине

Канадский предприниматель Кулдип Биллан, возглавляющий Alpha Auto Group, стал владельцем всех семи берлинских филиалов Mercedes-Benz. Под его контроль перешёл и флагманский комплекс Mercedes-Welt, сообщает издание со ссылкой на информированные источники в деловых кругах.

Около 1,5 тысячи человек трудились в столичных дилерских центрах немецкой премиум-марки. Каждому из них предоставили выбор: получить выходное пособие в размере 30 тысяч евро либо гарантию, что место сохранится за ним на протяжении одного года. Кстати, по прошествии этого срока сотрудникам, которые решили ждать, предложат перезаключить новые контракты – и, скорее всего, условия будут уже совсем другими, причём не в лучшую сторону.

Продажа сети автосалонов в Берлине – лишь часть общей картины. Сейчас концерн реализует масштабную реструктуризацию. Суть преобразований в том, чтобы отойти от классических дилерских центров в сторону централизованного управления и цифровых технологий.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

На деле же всего по Германии Mercedes-Benz планирует избавиться от 82 филиалов. Затронуты окажутся порядка 8 тысяч сотрудников концерна. В планах – возможная реализация салонов в Гамбурге, Мюнхене и регионе Рейн-Рур.

Между прочим, бизнес-империя Кулдипа Биллана насчитывает более 150 дилерских площадок в США, Канаде и Европе. Помимо Mercedes-Benz его компания работает с Audi, BMW, Toyota, Ford и другими марками.

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  Bild
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram