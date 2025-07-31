Некитайский кроссовер по цене «китая» — 6 неожиданных вариантов

Эксперт Виноградов подсказал, какие кроссоверы можно купить вместо китайского

Рынок практически полностью захвачен китайскими брендами. Неудивительно, ведь остальные производители ушли. Но даже в такой ситуации к нам продолжают поступать новые машины некитайских брендов.

И далеко не всегда их ценники переваливают за пять миллионов. В нашей подборке – шесть новых кроссоверов от привычных марок, цена которых не превышает 3,5 млн рублей.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross

Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross поставляется к нам из Китая. Длина автомобиля достигает четырех с половиной метров. Привод – только передний. Под капотом установлен 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 169 л.с.

Типичный «тойотовский» интерьер разбавляют вставки и обивка из коричневой кожи.

Работает мотор в паре с вариатором. Для своих габаритов у него неплохой салон и багажник. Но смущает маленький объем топливного бака – всего 47 литров.

Цены на Короллу Кросс стартуют от 2,5 млн рублей. Самые дорогие Toyota Corolla Cross стоят 3,5 млн рублей.

Skoda Kamiq

Skoda Kamiq для китайского рынка.

Переднеприводный кроссовер Skoda Kamiq обладает схожими с Тойотой габаритами. При этом салон и багажник у него даже больше. К нам везут машины для китайского рынка, и они имеют мало общего с европейским Камиком.

Китайский вариант построен на платформе PQ34, ведущей родословную еще с четвертого Гольфа. Слабым место можно назвать двигатель. Под капотом стоит безальтернативный атмосферный мотор объемом полтора литра и мощностью 109 л.с. Работает мотор вместе с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

Классические приборы в кроссовере сегодня видеть уже непривычно.

Цены на Skoda Kamiq лежат в диапазоне от 2,6 млн до 3 млн рублей.

Kia Seltos

Kia Seltos

Kia Seltos нам прекрасно знаком. Сейчас в Россию везут обновленные машины. Причем на рынке есть как китайские версии, так и автомобили для корейского рынка.

На выбор предлагается три двигателя. Базовый 1.5 развивает 115 л.с. и работает вместе с вариатором. Также на рынке есть версии с турбомотором 1.4 и роботом. Машины с китайского рынка – исключительно переднеприводные.

Интерьер Kia Seltos покажется знакомым, если не считать шайбы селектора коробки передач.

Если хочется Seltos со всеми ведущими колесами, надо выбирать корейские автомобили. Под капотом у них 2,0-литровый атмосферник мощностью 149 л.с. и вариатор – хорошо знакомая нам комбинация.

Цены начинаются с 2,5 млн рублей, а полноприводные Селтосы обойдутся в 3,6 млн рублей.

Solaris HC

Solaris HC

Solaris HC – это не что иное, как Hyundai Creta второго поколения, сборка которой возобновилась в прошлом году под новым брендом. Отсюда и название модели (HC – Hyundai Creta).

Покупателям предлагается только один тип двигателя – бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра. Правда, в двух вариантах мощности. С передним приводом двигатель выдает 123 л.с., а со всеми ведущими колесами – 121 л.с.

Уже у дилеров многие меняют эмблемы Solaris на привычные Hyundai.

Коробка передач – либо 6-ступенчатая механика, либо автомат с таким же числом передач.

Базовый автомобиль с передним приводом и механической коробкой обойдется в 2 млн рублей. Топовая же версия с полным приводом и автоматом будет немного дороже 3 млн рублей.

Peugeot 2008

Есть возможность купить и Peugeot 2008 второго поколения. Как не трудно догадаться, это тоже автомобили китайской сборки. Peugeot 2008 построен на новой модульной платформе CMP.

Полноприводных версий у 2008-го нет в принципе. Нет и выбора двигателя. Под капотом установлен трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2 л и мощностью 136 л.с.

Работает этот двигатель в паре с 6-ступенчатым роботом.

По уже сложившейся традиции щиток приборов Peugeot 2008 расположен над рулевым колесом.

Цены на кроссовер длиной 4,3 метра начинаются с 2,5 млн рублей. Самые дорогие Peugeot 2008 стоят 3 миллиона.

KGM Tivoli

KGM Tivoli

Недавно вернувшийся официально (правда, с оговорками) бренд SsangYong теперь называется KGM. В его гамме также есть кроссовер, который даже в топовом исполнении укладывается в заветные 3,5 млн рублей.

Это компактный кроссовер Tivoli. Привод – только передний: все ведущие колеса появляются на следующей модели Korando.

отличие от уже привычных китайских кроссоверов в Tivoli много физических клавиш.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с., работающий вместе с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

С такой силовой установкой легкий и компактный кроссовер обладает мощной динамикой, сравнимой с тем же Geely Coolray.

Цены стартуют с отметки в 2,84 млн рублей. А самый дорогой KGM Tivoli обойдется в 3,4 миллиона.

Вместо итога

Как видите, даже при сегодняшнем засилье автомобилей китайских брендов на рынке все еще можно купить кроссовер не из Китая. Точнее, от бренда не из Китая. Впрочем, так ли важно место сборки?

При этом нужно понимать, что кроме KGM и нашего Соляриса остальные автомобили лишены заводской гарантии – ввиду того, что поставляются неофициально. Будем надеяться, что однажды на рынок вернется былое разнообразие производителей без помощи параллельного импорта.

122 л.с., новая подвеска, новая раздатка — вы мечтали о такой Ниве! Тест-драйв новинки АВТОВАЗа.