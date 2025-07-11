122 л.с., новая подвеска, новая раздатка — вы мечтали о такой Ниве!
О более мощном двигателе владельцы Нив мечтали еще в СССР. Не ради скорости, а для адекватной тяги на бездорожье и с полной загрузкой. Заводской вариант появился только теперь.
Что изменилось?
Нива Спорт сменила 83‑сильный мотор, ведущий свою родословную от Жигулей, на 16‑клапанный агрегат мощностью 122 л. с. И это не двигатель 1.8 от Весты, а форсированный 1.6. На Гранте Спорт он развивает 118 сил, но для Нивы ему накинули «лошадей». Установлен мотор, разумеется, продольно.
«Пересадка сердца» – только вершина айсберга. Всего в конструкции около 140 изменений. Под капотом изменилось расположение почти всех компонентов – включая вентиляторы охлаждения, которые перенесли в моторный отсек, за радиатор. Выпускной тракт полностью новый, увеличенного до 51 мм диаметра.
Коробка передач усиленная. Раздатка теперь от Нивы Travel, с управлением одним рычагом – ходит он куда легче прежних двух. Межколесные дифференциалы – с четырьмя сателлитами вместо двух и без блокировок.
В задней подвеске всё перетряхнули основательно: усиленный мост, стабилизатор, вместо тяги Панара – два рычага, расположенных под углом к продольной оси автомобиля. Плюс другие пружины и амортизаторы «по кругу». Итог – клиренс вырос с 200 до 220 мм. Революция!
Поставили более мощные передние тормоза с вентилируемыми дисками диаметром 300 мм и невентилируемые дисковые сзади (вместо барабанных). Говорят даже об усилении кузова в районе пола.
Работа над ошибками
Продажи едва стартовали, а на Ниве Спорт вылезли первые недоработки. Новые рычаги задней подвески оказались слабыми. Им добавили приваренные сверху усилители, с которыми их будет практически нереально погнуть. На машинах, проданных с деталями первого образца, их бесплатно заменят в рамках планового ТО. На фото – тестовая машина с рычагами без усилителей.
Также будет изменен способ крепления расширителей колесных арок. Они станут держаться прочнее. Правда, для этого появятся новые отверстия в кузове, что при антикоррозионных свойствах Нивы кажется не лучшим решением.
Как едет Нива Спорт?
Эх, жаль, что Ниву Спорт я получил с пробегом 2000 км. На полноценную обкатку и «притирку» вазовским машинам нужен куда больший километраж. Что тут же и подтвердилось: машина едва сумела набрать 150 км/ч по спутниковому прибору.
Впрочем, на что я жалуюсь? Обычной Ниве такое и не снилось. Ее крейсерская скорость 90–100 км/ч, а спортивную можно взбодрить и со 110 км/ч. На трассе теперь не чувствуешь себя чужим.
Набор сотни за заявленные 11,8 с вместо прежних 17 – космическая разница. Нива Спорт не только легко держится в городском потоке, но и способна удивить попутчиков.
Вся бодрость у мотора на верхах: для хорошей тяги нужно держать не меньше 3000 об/мин. По сравнению со старым двигателем пик мощности сместился вверх на 900 об/мин, момента – на 1000 об/мин. Прибавка сил и ньютон-метров ощутима и на бездорожье, при движении в натяг, но характеристики Нивы Спорт явно заточены под езду по асфальту. А на пересеченной местности преграды, как и прежде, лучше брать ходом.
Вот только дело портит древняя трансмиссия. В ней теряется значительная часть отдачи мотора. На спусках, где другие машины с отпущенной педалью газа катятся ровно или даже слегка разгоняются, Нива Спорт теряет скорость. Эффект рекуперации, от которого никакой энергии не приобретается. Плюс очевидные проблемы с аэродинамикой.
А как тормозит?
Тормоза сделаны с большим запасом – с такими можно смело таскать тяжелый прицеп. На пустой машине у меня было стойкое ощущение, что при нажатии в пол Нива по-мотоциклетному сделает стоппи, оторвав задние колеса от дороги.
У шасси тоже есть запас. Нива Спорт индифферентна к колее и не требует подруливаний даже на максимальной скорости. Это вам не «ватный» рамник.
Жаль, что на руле не стало больше обратной связи. Хотя в поворотах главное – не бояться кренов, пусть они и стали меньше благодаря появлению в задней подвеске стабилизатора. Траекторию внедорожник держит уверенно, позволяя несильно сбрасывать скорость.
Мягкая непробиваемая подвеска никуда не делась: по проселку можно дубасить на любой скорости.
В плане акустического комфорта Нива прогрессирует с каждой следующей итерацией. Вот и на Спорте, по ощущениям, стало чуть лучше. Но все равно тишины современного кроссовера не ждите.
У Нивы сложилась гармоничная линейка. Обычная Нива Legend – для тех, кому нужен настоящий внедорожник по минимальной цене. Под серьезное бездорожье есть Бронто. Версия Спорт без потери проходимости базовой машины позволяет с гораздо большим удовольствием ездить по асфальту.
Цена – 1,7 млн рублей. Кусается! Но серьезный тюнинговый проект вряд ли обойдется дешевле и вдобавок потребует сил и средств на легализацию.
Чуть позже обновки дождутся и обычные Нивы, Legend и Travel. Они тоже получат более современный мотор, но в 8‑клапанном варианте. Ждем!
ЛАДА НИВА СПОРТ
- Длина / ширина / высота / база 3740 / 1730 / 1716 / 2200 (3640 / 1680 / 1640 / 2200)* мм
- Объем багажника 265 л
- Снаряженная / полная масса 1300 / 1610 (1285 / 1610) кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 90 кВт / 122 л. с. при 5900 об/мин; 151 Н·м при 5000 об/мин (8 клапанов, 1690 см³; 61 кВт/83 л. с. при 5000 об/мин; 129 Н·м при 4000 об/мин)
- Время разгона 0–100 км/ч 11,8 (17,0) с
- Максимальная скорость 162 (142) км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 42 л
- Расход топлива в смешанном цикле 9,7 (9,9) л/100 км
- Трансмиссия полный привод; М5
*В скобках – отличающиеся характеристики стандартной трехдверной Нивы Legend.
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