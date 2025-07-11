122 л.с., новая подвеска, новая раздатка — вы мечтали о такой Ниве!

Лада Нива Спорт с мотором 1.6 пошла в серию

О более мощном двигателе владельцы Нив мечтали еще в СССР. Не ради скорости, а для адекватной тяги на бездорожье и с полной загрузкой. Заводской вариант появился только теперь.

Что изменилось?

Нива Спорт сменила 83‑сильный мотор, ведущий свою родословную от Жигулей, на 16‑клапанный агрегат мощностью 122 л. с. И это не двигатель 1.8 от Весты, а форсированный 1.6. На Гранте Спорт он развивает 118 сил, но для Нивы ему накинули «лошадей». Установлен мотор, разумеется, продольно.

«Пересадка сердца» – только вершина айсберга. Всего в конструкции около 140 изменений. Под капотом изменилось расположение почти всех компонентов – включая вентиляторы охлаждения, которые перенесли в моторный отсек, за радиатор. Выпускной тракт полностью новый, увеличенного до 51 мм диаметра.

Лада Нива Спорт. Цена в России от 1 699 000 ₽

Коробка передач усиленная. Раздатка теперь от Нивы Travel, с управлением одним рычагом – ходит он куда легче прежних двух. Межколесные дифференциалы – с четырьмя сателлитами вместо двух и без блокировок.

Российский внедорожник без запасного колеса? Шины, разумеется, обычные, не runflat. Водителю предлагается уповать на удачу и набор для ремонта шин. Впрочем, домкрат и баллонный ключ оставили.

В задней подвеске всё перетряхнули основательно: усиленный мост, стабилизатор, вместо тяги Панара – два рычага, расположенных под углом к продольной оси автомобиля. Плюс другие пружины и амортизаторы «по кругу». Итог – клиренс вырос с 200 до 220 мм. Революция!

Поставили более мощные передние тормоза с вентилируемыми дисками диаметром 300 мм и невентилируемые дисковые сзади (вместо барабанных). Говорят даже об усилении кузова в районе пола.

Конструкция передней подвески не изменилась. Другие пружины и амортизаторы подняли машину на 20 мм. Тяга Панара отсутствует, а в поперечном направлении мост удерживают два верхних рычага, расположенных под углом около 25 градусов. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на «чулке» моста и завязан на нижние продольные рычаги.

Работа над ошибками

Продажи едва стартовали, а на Ниве Спорт вылезли первые недоработки. Новые рычаги задней подвески оказались слабыми. Им добавили приваренные сверху усилители, с которыми их будет практически нереально погнуть. На машинах, проданных с деталями первого образца, их бесплатно заменят в рамках планового ТО. На фото – тестовая машина с рычагами без усилителей.

Также будет изменен способ крепления расширителей колесных арок. Они станут держаться прочнее. Правда, для этого появятся новые отверстия в кузове, что при антикоррозионных свойствах Нивы кажется не лучшим решением.

Как едет Нива Спорт?

Эх, жаль, что Ниву Спорт я получил с пробегом 2000 км. На полноценную обкатку и «притирку» вазовским машинам нужен куда больший километраж. Что тут же и подтвердилось: машина едва сумела набрать 150 км/ч по спутниковому прибору.

Впрочем, на что я жалуюсь? Обычной Ниве такое и не снилось. Ее крейсерская скорость 90–100 км/ч, а спортивную можно взбодрить и со 110 км/ч. На трассе теперь не чувствуешь себя чужим.

Нива обрела новую рулевую колонку с регулировкой по высоте. Попутно ее сместили на 27 мм влево, почти убрав несоосность посадки водителя и баранки. Зато теперь обод начисто перекрывает всю правую половину спидометра. Что ж, идеально в Ниве уже сделать невозможно. Спортивный интерьер подразумевает множество красных акцентов. Это вставки на сиденьях, прострочка на руле, рычагах и дверных картах (настоящая), а также на крышке бардачка и козырьке комбинации приборов (имитация по пластику). Рычагов на один меньше, расположены они по-другому. На накладке тоннеля нового образца нет ни одного подстаканника. За крышечками на передней панели – две 12‑вольтовые розетки: USB-порта нет. При цене 1,7 млн рублей магнитола машине не положена.

Замок зажигания – справа. Центральный замок в комплектацию не входит. Отдельные ключи для дверей и запуска двигателя, видимо, с Нивой до ее смерти. Еще один атрибут, который с Нивой навечно: рычаг открывания багажника за водительским креслом. Усилие на нем запредельное. Дотянуться рукой с часами, не откинув спинку, невозможно.

Набор сотни за заявленные 11,8 с вместо прежних 17 – космическая разница. Нива Спорт не только легко держится в городском потоке, но и способна удивить попутчиков.

Вся бодрость у мотора на верхах: для хорошей тяги нужно держать не меньше 3000 об/мин. По сравнению со старым двигателем пик мощности сместился вверх на 900 об/мин, момента – на 1000 об/мин. Прибавка сил и ньютон-метров ощутима и на бездорожье, при движении в натяг, но характеристики Нивы Спорт явно заточены под езду по асфальту. А на пересеченной местности преграды, как и прежде, лучше брать ходом.

Сиденья лишены боковой поддержки: в виражах крепче держитесь за руль.

Вот только дело портит древняя трансмиссия. В ней теряется значительная часть отдачи мотора. На спусках, где другие машины с отпущенной педалью газа катятся ровно или даже слегка разгоняются, Нива Спорт теряет скорость. Эффект рекуперации, от которого никакой энергии не приобретается. Плюс очевидные проблемы с аэродинамикой.

А как тормозит?

Тормоза сделаны с большим запасом – с такими можно смело таскать тяжелый прицеп. На пустой машине у меня было стойкое ощущение, что при нажатии в пол Нива по-мотоциклетному сделает стоппи, оторвав задние колеса от дороги.

У шасси тоже есть запас. Нива Спорт индифферентна к колее и не требует подруливаний даже на максимальной скорости. Это вам не «ватный» рамник.

Штатная обувка Нивы Спорт – размерности 215/60 R17. На обычные Нивы Legend ставятся 16‑дюймовые колеса с шириной шин 175 или 185 мм.

Жаль, что на руле не стало больше обратной связи. Хотя в поворотах главное – не бояться кренов, пусть они и стали меньше благодаря появлению в задней подвеске стабилизатора. Траекторию внедорожник держит уверенно, позволяя несильно сбрасывать скорость.

Цивильные рейлинги, а не сварной экспедиционный багажник – еще один признак того, что Нива Спорт заточена для города и асфальта. Ходовые огни на светодиодах и белые рассеиватели поворотников недавно появились на всех трехдверных Нивах. Светодиодные прожекторы на бампере входят в комплектацию Спорт. Включаются отдельной клавишей на панели и только при дальнем свете основных фар. Лупят отменно!

Мягкая непробиваемая подвеска никуда не делась: по проселку можно дубасить на любой скорости.

В плане акустического комфорта Нива прогрессирует с каждой следующей итерацией. Вот и на Спорте, по ощущениям, стало чуть лучше. Но все равно тишины современного кроссовера не ждите.

Сзади спортивную комплектацию выдает только скромный шильдик. На тестовой машине вдобавок красуется наклейка, напоминающая о 55‑летнем юбилее ВАЗа.

У Нивы сложилась гармоничная линейка. Обычная Нива Legend – для тех, кому нужен настоящий внедорожник по минимальной цене. Под серьезное бездорожье есть Бронто. Версия Спорт без потери проходимости базовой машины позволяет с гораздо большим удовольствием ездить по асфальту.

Цена – 1,7 млн рублей. Кусается! Но серьезный тюнинговый проект вряд ли обойдется дешевле и вдобавок потребует сил и средств на легализацию.

Чуть позже обновки дождутся и обычные Нивы, Legend и Travel. Они тоже получат более современный мотор, но в 8‑клапанном варианте. Ждем!

С выходом версии Спорт на Ниве можно «жечь» не только по бездорожью, но и на асфальте.

ЛАДА НИВА СПОРТ

Длина / ширина / высота / база 3740 / 1730 / 1716 / 2200 (3640 / 1680 / 1640 / 2200)* мм

3740 / 1730 / 1716 / 2200 (3640 / 1680 / 1640 / 2200)* мм Объем багажника 265 л

265 л Снаряженная / полная масса 1300 / 1610 (1285 / 1610) кг

1300 / 1610 (1285 / 1610) кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 90 кВт / 122 л. с. при 5900 об/мин; 151 Н·м при 5000 об/мин (8 клапанов, 1690 см³; 61 кВт/83 л. с. при 5000 об/мин; 129 Н·м при 4000 об/мин)

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 90 кВт / 122 л. с. при 5900 об/мин; 151 Н·м при 5000 об/мин (8 клапанов, 1690 см³; 61 кВт/83 л. с. при 5000 об/мин; 129 Н·м при 4000 об/мин) Время разгона 0–100 км/ч 11,8 (17,0) с

11,8 (17,0) с Максимальная скорость 162 (142) км/ч

162 (142) км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 42 л

АИ‑92…95 / 42 л Расход топлива в смешанном цикле 9,7 (9,9) л/100 км

9,7 (9,9) л/100 км Трансмиссия полный привод; М5

*В скобках – отличающиеся характеристики стандартной трехдверной Нивы Legend.