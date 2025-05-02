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Готовы к реву моторов и облакам дыма?

Мощнее, быстрее, технологичнее: новая версия Нивы уже в продаже

Лада Нива Спорт получила 140 конструктивных изменений

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В день 48летия классической Нивы стартовали продажи долгожданной более мощной версии.

Что изменилось?

Главным приобретением Нивы Спорт стал 16клапанный двигатель 1.6 от Гранты Спорт, форсированный со 118 до 122 л. с. Как и родной для внедорожника мотор, он установлен продольно.

Для запасного колеса места не осталось, вместо него прилагается комплект для ремонта шин.

Лада Нива Спорт
Лада Нива Спорт
15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Прибавка в 39 сил значительно улучшила динамические показатели. Разгон до сотни сократился с 17 до 11,8 с, максималка выросла со 142 до 162 км/ч.

В коробке усилили шестерни пятой передачи, раздатка управляется одним рычагом. В подвеске – новые амортизаторы, расширенная колея, усиленная балка моста, два дополнительных рычага и стабилизатор в задней подвеске вместо тяги Панара. Задние тормоза дисковые.

Внедорожник стоит на 17дюймовых колесах, клиренс вырос с 200 до 220 мм.

Лада Нива Спорт – это 140 конструктивных изменений, но за «плюшки» придется доплатить.
Лада Нива Спорт – это 140 конструктивных изменений, но за «плюшки» придется доплатить.

Комплектацию Нивы Спорт пополнили багажные рейлинги, дополнительные светодиодные фары дальнего света, расширители колесных арок, накладка на капоте, стальная защита двигателя толщиной 3 мм.

Салон отделан тканью, экокожей и нубуком в черно-красных тонах, руль обтянут кожей, потолок черный.
Салон отделан тканью, экокожей и нубуком в черно-красных тонах, руль обтянут кожей, потолок черный.

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Рулевая колонка обрела регулировку по высоте.

В остальном оснащение соответствует обычной «люксовой» Ниве: электропакет, обогрев сидений, кондиционер, аудиоподготовка.

Сколько стоит?

Ниву Спорт оценили в 1,7 млн рублей.

Для сравнения: обычная трехдверка Нива Legend сейчас оценивается в 1,06–1,21 млн рублей без учета экстремальных версий Бронто.

  • Про интересные версии внедорожников на базе Нивы рассказано тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 12
02.05.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+68