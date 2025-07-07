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Лада Веста 1.8 с новой коробкой: как едет? Сколько стоит?

Опубликован отчет с тест-драйва Весты с китайской 6‑ступенчатой МКП WLY

Знаковое событие для российского автопрома: Веста первой из легковых моделей получила 6‑ступенчатую механическую коробку передач. Увы, не отечественную.

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Вазовскую пятиступку за сорок с лишним лет даже не сумели избавить от фирменного гула. Поэтому новую коробку нашли в Китае, у той же фирмы WLY, что уже поставляет вариатор для Весты.

С запасом

Пока эта коробка сочетается только со 122‑сильным мотором 1.8. С большой вероятностью скоро ее подружат и с базовым двигателем 1.6.

Во‑первых, заводу так выгоднее: чем больше объемы закупок, тем ниже цена каждого агрегата. Во‑вторых, вариатор тоже запускали в связке со старшим мотором, а теперь он доступен и с младшим.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Вазовская механика работала с двигателем 1.8, который выдает 170 Н·м крутящего момента, на пределе своих возможностей. Китайская коробка выдерживает до 220 Н·м. В теории она будет более живучей и переварит даже агрессивную езду.

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Этого запаса хватит и на не самый раскачанный турбомотор. Например, двигатель Haval на 143 л. с. и Chery на 147 л. с. развивают максимум 210 Н·м.

Шестиступка немного короче вазовской коробки (387 мм против 400), но заметно тяжелее: сухая масса 42,1 кг вместо 31,6.

С 6‑ступенчатой механикой (как и с вариатором) клиренс Весты на 15 мм меньше, чем с 5‑скоростной «ручкой». Правда, это без установленной стальной защиты. С ней дорожный просвет одинаков.
С 6‑ступенчатой механикой (как и с вариатором) клиренс Весты на 15 мм меньше, чем с 5‑скоростной «ручкой». Правда, это без установленной стальной защиты. С ней дорожный просвет одинаков.

Трехконусные синхронизаторы

Первое впечатление – положительное. Машина «нулёвая», а передачи переключаются максимально легко и четко. На первой и второй – трехконусные синхронизаторы вместо двухконусных на вазовской механике. В отличие от нее, есть синхронизатор передачи заднего хода.

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Если верить вазовцам, усилия по сравнению с 5‑скоростной механикой снизились на 30%. Верю: старая коробка по этой части хромала, хотя экземпляры попадались разные.

Первые же километры заставили вспомнить Renault Duster. Можно без проблем трогаться со второй передачи и ехать на ней до 40 км/ч – обороты не напрягают. В вялотекущей пробке получается этакий полуавтомат: врубил вторую передачу и ползешь, поигрывая сцеплением. Первая пригодится только если требуется уйти вперед шустро – или в тяжелых условиях, для езды с прицепом.

Цена в России: от 1 796 000 ₽.

Ценообразование парадоксальное. Веста с 6‑ступенчатой механикой всего на 5000 рублей дешевле аналогично оснащенной машины с вариатором. Причем новую коробку пока ставят только на дорогие комплектации Enjoy и Techno. В результате самый доступный седан с ней стоит 1,8 млн рублей, тогда как Весту с тем же мотором и CVT можно купить за 1,6 млн в более доступном уровне оснащения Comfort.

Раскошелиться придется и в процессе эксплуатации. Официальный регламент предписывает менять масло в 6‑ступенчатой коробке каждые 45 тысяч км. Это явная перестраховка даже для автомата, а для «ручки» – тем более.

Расход

На экономию топлива в городском режиме особо не рассчитывайте. Дело в двигателе 1.8, который вышел весьма прожорливым. На дорестайлинговых Вестах по пробкам он требовал на 1,5–2 л/100 км больше, чем 1.6. А тут даже заявленный расход вырос: Веста 1.8 с 5‑ступенчатой механикой брала по паспорту 9,5 л на сотню, с 6‑ступенчатой – уже 10,3 л.

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Да и не поможет в городе шестая передача. На ней машина начинает тянуть без детонации с 70 км/ч.

На трассе мы сравнили новую версию с редакционной Вестой на роботе (его передаточные числа не отличаются от 5‑ступенчатой механики). На скорости 110 км/ч машина с шестиступкой показывает примерно на 300 об/мин меньше: 2700 против 3000.

Почему разница невелика? Передаточный ряд взяли у китайцев «какой был». Например, на кроссовере Haval Jolion аналогичная по передаточным числам коробка WLY работает с колесами 215/60 R17 (расчетный наружный диаметр 706 мм), а у Весты Кросс шины 205/50 R17 диаметром 653 мм. Отсюда и чрезмерно короткая для Лады первая. На шестиступенчатую Весту просится как минимум более «длинная» главная пара.

Ждем 6‑ступенчатую механику с мотором 1.6 – будет экономичный тандем!
Новая коробка передач доступна для всех типов кузова, но только в топовых комплектациях Enjoy и Techno, что автоматически делает такие Весты дорогими.
Новая коробка передач доступна для всех типов кузова, но только в топовых комплектациях Enjoy и Techno, что автоматически делает такие Весты дорогими.

Выводы

По сравнению с пятиступкой на шоссе и расход топлива, и акустический комфорт в выигрыше. Правда, штатные шины Pirelli Cinturato P7 на тестовой машине почему-то гудели круче, чем самые никчемные шиповки.

А вот расход порадовал. В одинаковых условиях (отрезок дороги, температура, шины) Веста 1.6 с пятиступкой выпивала 6,4 л/100 км, а более мощная версия 1.8 с шестиступкой – 6,7 л, почти столько же.

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Новая коробка – приобретение для Весты нужное и приятное. Конечно, пока ничего нельзя сказать о ресурсе и долгосрочной эксплуатации, а это для большинства покупателей главное. Но вряд ли механическая коробка на легковой машине подкинет какие-либо серьезные проблемы.

Веста 1.8 с 6‑ступенчатой механикой стала самой динамичной в семействе. Седаны – обычный и Кросс – набирают сотню за 10,6 с. Четырехдверке Sportline, которая слабее на 4 л. с., требуется 10,9 секунды.
Веста 1.8 с 6‑ступенчатой механикой стала самой динамичной в семействе. Седаны – обычный и Кросс – набирают сотню за 10,6 с. Четырехдверке Sportline, которая слабее на 4 л. с., требуется 10,9 секунды.

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ЛАДА ВЕСТА КРОСС

  • Длина / ширина / высота / база 4445 / 1785 / 1526 / 2635 мм
  • Объем багажника 480 л
  • Снаряженная масса 1370 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1774 см³; 90 кВт / 122 л. с. при 5900 об/мин; 170 Н·м при 3700 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 10,6 с
  • Максимальная скорость 187 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 55 л
  • Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл 10,3 / 5,8 / 7,5 л / 100 км
  • Трансмиссия передний привод; М6

Передаточные числа механических коробок передач Лады Весты

Передача

Веста (2021)
1.6 М5/Р5

Веста (2021)
1.8 М5

Веста (2025)
1.6 М5

Веста (2025)
1.8 М6

I

3,636

3,727

3,636

3,917

II

1,950

2,048

1,950

2,211

III

1,357

1,321

1,357

1,423

IV

0,941

0,971

0,941

1,094

V

0,784

0,756

0,784

0,853

VI

0,725

Главная

3,938

4,214

3,944

3,941

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Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 137410
07.07.2025 
Фото:Ян Сегал
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