40 000 км на Renault Duster – результаты теста «За рулем»
Грязь под капотом
Одна из особенностей нового Дастера – грязное подкапотное пространство. И это несмотря на то, что на нашей машине установлен опционный уплотнитель капота.
Он состоит из трех частей. С левой стороны резинки перекрываются – доступ грязи тут закрыт. А с правой сделать это мешает кронштейн электропроводки – и образуется «окно» в моторный отсек.
Вылечить эту болячку можно, установив дополнительный уплотнитель в месте разрыва. Тогда количество грязи, залетающей под капот, и все возможные последствия сведутся к минимуму.
Песок в масле
Каждые 5000 километров мы брали пробы моторного масла и отправляли их на анализ в лабораторию. Результаты исследования показали, что в масле есть повышенное содержание кремния. Проще говоря, дорожная пыль и песок.
Скорее всего, это следствие недостаточной защиты моторного отсека от грязи. Дело в том, что весь поток летит на маслозаливную горловину. Она имеет форму воронки и собирает этот абразив. Так что, помимо необходимости изолировать подкапотное пространство, нужно периодически чистить горловину.
Кроме того, много грязи скапливается в свечных колодцах. Ее нужно оттуда удалять с помощью пылесоса. Иначе она попадет в цилиндры и вызовет повышенный износ.
Проблемы с краской
На капоте появилось несколько сколов, но ничего критичного.
Однако еще осенью мы нашли трещины в лаке на крыше. Аналогичная история была и у машины первого поколения. С жесткостью кузова это не связано, что подтверждает отсутствие распространения этих трещин. Но сам факт их появления неприятен.
Еще обнаружили стертую краску в проемах задних дверей. Произошло это в местах соединения мягкого дверного уплотнителя с жестким. Чтобы избежать таких проблем на своем автомобилей, проклейте мягкий уплотнитель по всему периметру задних дверей.
Еще пара замечаний
Осмотр снизу показал, что течет сальник выходного вала раздаточной коробки (хотя правильнее ее называть коробкой отбора мощности). Пока ничего критичного, но в ближайшее время сальник надо заменить.
С наступлением зимы передачи стали включаться с заметным усилием. И рычаг не всегда возвращался в нейтральное положение. Скорее всего, пластичная смазка в тросовом приводе слишком густая.
Подводим итоги
За 40 000 километров Дастер подкинул пищу для разговоров и размышлений. Но глобальных проблем в машине нет. Многие обнаруженные «косяки» можно устранить самостоятельно. Это особенно ценно, учитывая нынешнюю ситуацию с уходом марки из России и ростом цен на работы и запчасти.
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