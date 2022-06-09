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40 000 км на Renault Duster – результаты теста «За рулем»

Песок в масле, трещины ЛКП, течи масла... Рассказываем, что еще (плохого и хорошего) случилось с нашим Дастером в первый год эксплуатации.

Грязь под капотом

Новый Renault Duster после 30 000 км — полный список проблем

Одна из особенностей нового Дастера – грязное подкапотное пространство. И это несмотря на то, что на нашей машине установлен опционный уплотнитель капота.

Он состоит из трех частей. С левой стороны резинки перекрываются – доступ грязи тут закрыт. А с правой сделать это мешает кронштейн электропроводки – и образуется «окно» в моторный отсек.

Вылечить эту болячку можно, установив дополнительный уплотнитель в месте разрыва. Тогда количество грязи, залетающей под капот, и все возможные последствия сведутся к минимуму.

Вот таким моторный отсек становится уже через 20-25 тысяч километров.
Решить проблему загрязнения подкапотного пространства можно самостоятельно, установив кусочек уплотнителя в это место.

Песок в масле

В свечных колодцах скапливается много грязи. Периодически нужно ее убирать, чтобы она не попала в цилиндры при замене свечей.
В свечных колодцах скапливается много грязи. Периодически нужно ее убирать, чтобы она не попала в цилиндры при замене свечей.

Заменил свечи — угробил мотор? 6 фатальных ошибок автовладельцев

Каждые 5000 километров мы брали пробы моторного масла и отправляли их на анализ в лабораторию. Результаты исследования показали, что в масле есть повышенное содержание кремния. Проще говоря, дорожная пыль и песок.

Скорее всего, это следствие недостаточной защиты моторного отсека от грязи. Дело в том, что весь поток летит на маслозаливную горловину. Она имеет форму воронки и собирает этот абразив. Так что, помимо необходимости изолировать подкапотное пространство, нужно периодически чистить горловину.

Кроме того, много грязи скапливается в свечных колодцах. Ее нужно оттуда удалять с помощью пылесоса. Иначе она попадет в цилиндры и вызовет повышенный износ.

Проблемы с краской

Взял Duster с турбомотором. Потом не раз вспоминал про атмосферник

На капоте появилось несколько сколов, но ничего критичного.

Однако еще осенью мы нашли трещины в лаке на крыше. Аналогичная история была и у машины первого поколения. С жесткостью кузова это не связано, что подтверждает отсутствие распространения этих трещин. Но сам факт их появления неприятен.

Еще обнаружили стертую краску в проемах задних дверей. Произошло это в местах соединения мягкого дверного уплотнителя с жестким. Чтобы избежать таких проблем на своем автомобилей, проклейте мягкий уплотнитель по всему периметру задних дверей.

Трещины в лаке обнаружили многие владельцы вторых Дастеров.
Краска в проемах задних дверей протерлась до металла.

Еще пара замечаний

Осмотр снизу показал, что течет сальник выходного вала раздаточной коробки (хотя правильнее ее называть коробкой отбора мощности). Пока ничего критичного, но в ближайшее время сальник надо заменить.

С наступлением зимы передачи стали включаться с заметным усилием. И рычаг не всегда возвращался в нейтральное положение. Скорее всего, пластичная смазка в тросовом приводе слишком густая.

Ближе к 40 тысячам километров потек сальник выходного вала коробки отбора мощности.
Ближе к 40 тысячам километров потек сальник выходного вала коробки отбора мощности.

Подводим итоги

Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

За 40 000 километров Дастер подкинул пищу для разговоров и размышлений. Но глобальных проблем в машине нет. Многие обнаруженные «косяки» можно устранить самостоятельно. Это особенно ценно, учитывая нынешнюю ситуацию с уходом марки из России и ростом цен на работы и запчасти.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

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Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 3591
09.06.2022
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Renault Duster ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+22