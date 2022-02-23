Взял Duster с турбомотором. Потом не раз вспоминал про атмосферник

С турбомотором Дастер стал более легким на разгоне и экономичным. А вот ремонтопригодность и цена ремонта двигателя вызывает у водителей опасения. И не безосновательно!

Мотор везет!

Материалы по теме Новый турбомотор Renault для Arkana: что у него с надежностью

Турбомотор TCe150 — совместное детище инженеров Renault-Nissan и Daimler. С 1,3 л рабочего объема снимается 150 л.с. Максимальный момент 250 Н·м достигается уже на 1700 об/мин. Мощный, современный и экономичный — он аналогичен тому, что стоит на Аркане и обновленном Каптюре.

«1.3 тащит! Он превращают Duster если не в зажигалку, то в очень бодрую телегу. Подхват начинается где-то с 1500 оборотов, и на 2000 можно смело втыкать следующую передачу. Прямо как на дизеле. Правда, на совсем низких оборотах глохнет.

Расход по трассе — 7–8 л, по городу в утренних пробках пока максимум был 9,1 л», — делится впечатлениями купивший машину с механикой автолюбитель с ником Путешественник из Симферополя.

«250 Н.м заметны в любом режиме движения — и с места, и при ускорениях с 80–120 км/ч. Динамичный автомобиль. При этом отлично держит дорогу, в том числе на больших скоростях. Идет очень мягко и солидно», — доволен владелец Дастера с вариатором Алексей из Крыма.

«Динамика субъективно у 1.3 лучше, чем у 2.0 (сравнивали несколько человек). Особенно хорошо это чувствуется в городе — машина гораздо шустрее разгоняется», — пишет владелец с ником 22227175.

Двигатель TCe 150 инженеры Renault разрабатывали вместе с коллегами из концерна Daimler. Ответственность и объем работ поделили примерно поровну. Французы отвечали за низ мотора, блок и шатунно-поршневую группу, а немцы — за верхнюю часть, за головку блока цилиндров.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

А что с надежностью?

Материалы по теме Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео)

Испытания производителя показали, что ТСе150 способен без проблем пройти 300 000 км. Тем не менее некоторые водители опасаются, что ресурс двигателя в условиях наших дорог будет невелик. Дескать, турбомотор — некая ненадежная диковинка, пришедшая из мира спорта.

«Алюминиевый двигатель, плюс турбина, плюс малый объем двигателя — это крупные ремонты после 100–150 тыс. км», — выражает мнение скептиков Алексей из Крыма.

«1.3 турбо надежен для своего типа двигателей. Однако это надежность не того порядка, как у чугунных атмосферников. Алюминиевый блок, непосредственный впрыск, турбо — это всё для дяди Васи и самостоятельного ремонта гораздо сложней и дороже. Грубо говоря, свечу без динамометрического ключа лучше не закручивать, иначе можно сорвать резьбу в тонкой головке.

На официальных СТО цены ТО на разные двигатели тоже отличаются. И какой, вы думаете, самый дорогой? А если, не дай Бог, надо будет гильзовать это чудо 1.3? В то время как предложений поставить контрактный атмосферник 2.0 — великое множество», — рассуждает Евгений из Томска.

Турбомотор TCe 150 объемом 1,33 литра со временем совсем вытеснит сравнимый по мощности двухлитровый атмосферник F4R, который пока устанавливают в некоторых комплектациях на Duster и Kaptur.

Механика: можно трогаться со второй

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Первая передача у Рено Дастера «короткая». По сути, это аналог понижайки. Поэтому многие автолюбители предпочитают трогаться со второй. Тяги хватает.

«Коробка передач — 6-ступенчатая механика. По городу реально переключаться до пятой передачи, а за городом можно ездить на шестой. Трогаться лучше со второй передачи — первая является понижающей, предназначенной для того, чтобы провернуть колеса, когда сидишь по уши в грязи. Рычаг переключения передач короткий, которым пользоваться очень удобно», — рекомендует Анатолий из Москвы.

«Первые передачи отщелкиваются очень быстро. …Видать, инженеры действительно поменяли передаточные числа на 5-й и 6-й передачах, т.к. теперь 100 км/ч начинается с 2000 об/мин на 6-й передаче (140 км/ч на 3200!). Рычаг стал короче и включается с большей чёткостью», — пишет Путешественник из Симферополя.

Как вариатор на наших дорогах?

Материалы по теме 5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали

Владелец с ником Isp из Москвы, прежде чем купить машину, устроил коробке передач нелегкое испытание.

«Поехал на тест, основной целью которого было замучить вариатор. Сразу скажу, что это не удалось, хотя я старался. Рено сделали весьма примитивную, но, вероятно, действенную доработку: при выборе режима полного привода с принудительной блокировкой муфты lock гидротрансформатор не блокируется до скорости 40 км/ч (примерно!). Это снимает ударные нагрузки с вариатора, чтобы просто не порвать его и не повредить конусы в тяжелых условиях. Я специально пытал его в более жестких условиях, чем те, в которых предполагается эксплуатация машины: достаточно долго буксовал в грязи, влезал на бордюры и камни. Вариатор вытерпел».

А вот Алексея из Крыма не устраивает отсутствие спортивного режима у вариатора.

«Есть ручной, но он никакой. Правда, коробка пытается под вас подстраиваться. Иногда это оборачивается неожиданно мощным стартом с пробуксовкой. Зато есть режим eco, для людей с европейским мышлением».

На Renault Duster турбомотор TCe 150 работает с паре с 6-ступенчатой механикой или вариатором СVT8 XTronic (Jatco JF016E). И только с полноприводной трансмиссией.

Девиз — разумная достаточность

Материалы по теме 5 причин задуматься о покупке Renault Duster

«Все простенько, но очень прилично. Общее впечатление от машины за 1,5 месяца между „хорошо“ и „отлично“. Всего достаточно (хотя и впритык) — динамики, места в салоне, багажника. Проходимости хватает с очень большим запасом. Так что если думаете о простом, но шустром кроссовере без лишнего пафоса — Дастер подойдет. Я не жалею», — пишет Алексей из Крыма.

«Duster сразу получил у сотрудников кличку „пролетарий“. И мне кажется, что она реально отражает его сущность. Его задача просто ехать, много не требовать и много не кушать. А что поделаешь, такова у нас стабильность», — шутит автовладелец с ником Ips из Москвы.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Renault Duster — стопроцентная новинка. А насколько автомобиль хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь .

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.