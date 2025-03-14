Выяснили, как работает новая 6-ступенчатая коробка передач на Весте

Первые Lada Vesta с МКП6 уже у дилеров и все распределены по клиентам

У дилеров начали появляться Весты с 6-ступенчатой коробкой. Пока их немного – и практически все машины уже расписаны по первым клиентам.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков на такой машине уже поездил и считает, что коробка очень приятная: рычаг выглядит красиво, а переключение передач происходит легко.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Явно лучше избирательность и ниже усилия переключений – по сравнению с родной пятиступкой.

Поскольку передаточное отношение первой передачи выше, чем у пятиступки, трогаться проще – можно практически не трогать педаль газа. Явно снижена шумность – чувствуется, что шестеренки обработаны как надо.

Для включения задней передачи нужно потянуть вверх стопорное пластмассовое кольцо под набалдашником рычага. Схема тоже проверенная. Включается задняя передача легко, поэтому даже разворот в стесненном пространстве не доставляет хлопот – всё включается предельно четко.

На данный момент новая коробка устанавливается только с мотором 1.8 EVO мощностью 122 л.с. и доступна для всех вариантов Lada Vesta – седан, универсал и кросс-универсал. Максимальная скорость седана с 6-ступенчатой коробкой – 189 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 10,6 секунды.

Цены на модели с МКП6 стартуют от 1 796 000 рублей для седана в комплектации Enjoy. Версия Techno стоит 2 млн рублей, а кросс-версии – от 1,9 до 2 млн рублей.

Напомним, эта коробка поставляется китайским партнером WLY, который также обеспечивает российский автогигант вариаторами для моделей Vesta и Aura.

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Источник, фото: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram