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Веста с новой «шестиступкой» – АВТОВАЗ назвал цену!

АВТОВАЗ начал продажи автомобилей Lada Vesta с 6-ступенчатой коробкой передач

Официальные дилеры бренда Lada начали продажи автомобилей семейства Lada Vesta в новой модификации – с 6-ступенчатой механической коробкой передач – цена совпала с прогнозами. Напомним, узел поставляется китайским партнером WLY – тем же самым, который снабжает российский автогигант вариаторами для моделей Vesta и Aura.

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Новая 6-ступенчатая коробка передач сочетается с мотором 1.8 Evo мощностью 122 л.с. Такой силовой агрегат будет предложен для Весты во всех трех версиях – седан, универсал и кросс-универсал. Помимо этой связки, в арсенале у семейства остаются еще три варианта силового агрегата: традиционная пара 1.6 и 5-ступенчатая МКП, а также две «вариаторных» версии – 1.6 и 1.8.

По данным производителя, у оснащенного новым силовым агрегатом седана разгон до 100 км/ч занимает 10,6 секунды, а максимальная скорость составляет 189 км/ч. До выхода обновленной Весты Спорт этот вариант будет оставаться самым динамичным в семействе.

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Прайсы на автомобили с двигателем 1.8 и 6МКП начинаются от 1 796 000 рублей – такова рекомендованная розничная цена на седаны в комплектации Enjoy. Кстати, одновременно с запуском «шестиступки» АВТОВАЗ вернул на Весту подогрев задних сидений – функция добавлена как раз в комплектацию Enjoy, а также в более дорогую Techno.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 18
04.03.2025 
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