Стала известна цена Lada Vesta с новой коробкой передач

Дилер Lada раскрыл стоимость Lada Vesta с новой 6-ступенчатой МКП

Дилеры Lada начали получать первые Lada Vesta с новым силовым агрегатом: 122-сильным мотором 1.8 Evo и китайской 6-ступенчатой МКП. Официально старт продаж этой версии еще не объявлен, но в соцсетях уже опубликовали цены на нее.

Уточняется, что с МКП6 с конца января производятся Vesta во всех вариантах кузова. Так, седан с новой коробкой будет стоить от 1 786 500 до 1 801 500 рублей в зависимости от комплектации. А седан с вазовский МКП5 стоит от 1 459 900 до 1 885 000 рублей, но с ней сочетается только 106-сильный мотор.

Кросс-седан Vesta Cross стоит 1 987 500 – 2 007 500 рублей. Варианты с «шестиступкой» и 106-сильным мотором предлагаются по цене от 1 759 000 до 1 838 000 рублей.

Универсал Vesta SW с 6-МКП должен поступить в продажу по цене 1 916 500 – 1 931 500 рублей. С 5-ступенчатой МКП и 106-сильным мотором его цена составляет 1 655 000 – 2 015 000 рублей.

Кросс-универсал Vesta SW Cross с МКП6 можно будет купить за 2 203 500 – 2 223 500 рублей.

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Источник: паблик Купи-Ладу «Автосалон в Тольятти», «Автоновости дня»