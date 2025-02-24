Стала известна цена Lada Vesta с новой коробкой передач
Дилеры Lada начали получать первые Lada Vesta с новым силовым агрегатом: 122-сильным мотором 1.8 Evo и китайской 6-ступенчатой МКП. Официально старт продаж этой версии еще не объявлен, но в соцсетях уже опубликовали цены на нее.
Уточняется, что с МКП6 с конца января производятся Vesta во всех вариантах кузова. Так, седан с новой коробкой будет стоить от 1 786 500 до 1 801 500 рублей в зависимости от комплектации. А седан с вазовский МКП5 стоит от 1 459 900 до 1 885 000 рублей, но с ней сочетается только 106-сильный мотор.
Кросс-седан Vesta Cross стоит 1 987 500 – 2 007 500 рублей. Варианты с «шестиступкой» и 106-сильным мотором предлагаются по цене от 1 759 000 до 1 838 000 рублей.
Универсал Vesta SW с 6-МКП должен поступить в продажу по цене 1 916 500 – 1 931 500 рублей. С 5-ступенчатой МКП и 106-сильным мотором его цена составляет 1 655 000 – 2 015 000 рублей.
Кросс-универсал Vesta SW Cross с МКП6 можно будет купить за 2 203 500 – 2 223 500 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: паблик Купи-Ладу «Автосалон в Тольятти», «Автоновости дня»