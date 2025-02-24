Эти новые автомобили Toyota сейчас можно купить с гарантией: лучшие модели

В России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией

Компания Toyota официально ушла из России в 2022 году, но автомобили этой марки по-прежнему популярны в стране. В основном машины этого бренда поставляют через параллельный импорт. При этом многие автомобили продаются с гарантией до трех лет.

Сейчас с гарантией доступны шесть популярных машин марки Toyota. Так, RAV4 остается бестселлером среди кроссоверов бренда. В Россию его везут из КНР. Это авто с 2-литровым бензиновым мотором и вариатором стоимостью 4,3 млн рублей. При этом полноприводные версии доступны по цене от 4,8 млн рублей. Сейчас дилеры предоставляют на автомобиль гарантию до трех лет.

Toyota Camry

Toyota Camry также везут в РФ из КНР. Там ее производят с 2-литровым ДВС на 173 л.с. Цена варьируется от 5 до 5,5 млн рублей, гарантия составляет 2 года. Все перечисленные ниже модели также предлагаются с гарантией 2 года.

Toyota C-HR доступна в РФ как в бензиновом, так и в гибридном варианте по цене 4 млн рублей. Также в России доступен 238-сильный большой кроссовер Toyota Highlander стоимостью 7 млн рублей. Новый Toyota Land Cruiser Prado 250 можно купить сейчас за 10,5 млн рублей. Toyota Land Cruiser 300 стоит от 14 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube