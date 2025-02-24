Эти новые автомобили Toyota сейчас можно купить с гарантией: лучшие модели
Компания Toyota официально ушла из России в 2022 году, но автомобили этой марки по-прежнему популярны в стране. В основном машины этого бренда поставляют через параллельный импорт. При этом многие автомобили продаются с гарантией до трех лет.
Сейчас с гарантией доступны шесть популярных машин марки Toyota. Так, RAV4 остается бестселлером среди кроссоверов бренда. В Россию его везут из КНР. Это авто с 2-литровым бензиновым мотором и вариатором стоимостью 4,3 млн рублей. При этом полноприводные версии доступны по цене от 4,8 млн рублей. Сейчас дилеры предоставляют на автомобиль гарантию до трех лет.
Toyota Camry также везут в РФ из КНР. Там ее производят с 2-литровым ДВС на 173 л.с. Цена варьируется от 5 до 5,5 млн рублей, гарантия составляет 2 года. Все перечисленные ниже модели также предлагаются с гарантией 2 года.
Toyota C-HR доступна в РФ как в бензиновом, так и в гибридном варианте по цене 4 млн рублей. Также в России доступен 238-сильный большой кроссовер Toyota Highlander стоимостью 7 млн рублей. Новый Toyota Land Cruiser Prado 250 можно купить сейчас за 10,5 млн рублей. Toyota Land Cruiser 300 стоит от 14 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.
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Источник: Autonews