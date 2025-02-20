Этот надежный 7-местный японский кроссовер можно купить сейчас дешевле «китайцев»

В РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн

В Россию продолжают поставлять новые 7-местные кроссоверы Toyota Rush. Сейчас цена на такой автомобиль начинается от 3,4 млн рублей.

7-местные китайские кроссоверы на сегодняшний день дороже. Так, за GAC GS8 просят от 3 999 000 рублей, за Geely Okavango – от 3 697 190 рублей.

Toyota Rush

По цене 3 390 000 рублей экземпляр 2023 г. в. продает из наличия компания из Москвы. У авто есть все необходимые для постановки на учет документы.

Комплектация включает: мультимедиа с сенсорным дисплеем, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки и прочее.

Интерьер Toyota Rush

Аналогичный кроссовер продает частник из Магнитогорска за 4 300 000 рублей. Под капотом у всех Toyota Rush 1,5-литровый атмосферник 2NR-VЕ мощностью 105 л. с., АКП4. Привод задний.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

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Источник: Автоновости дня