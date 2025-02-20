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Появилась особенная версия популярного китайского кроссовера

Компания GAC раскрыла подробности о новой внедорожной версии флагманского GS8

Марка GAC раскрыла оснащение новой версии кроссовера GS8 под названием GX Traveller. Кроссовер в обновленной версии выделяется доработанным дизайном с акцентированной внедорожной стилистикой, повышенной практичностью, а также максимальным оснащением.

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Что касается внешности, то главным отличием внедорожной версии GS8 стал специальный обвес с новым дизайном передней части кузова, а также светодиодные противотуманки, 20-дюймовые диски и бокс на задней двери.

Как и прочие версии кроссовера, представленные в РФ, GAC GS8 GX Traveller оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 231 л.с. и максимальным крутящим моментом 380 Нм, 8-ступенчатой АКП производства фирмы Aisin.

GAC GS8 GX Traveller.
GAC GS8 GX Traveller.

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Полный привод функционирует на базе электромагнитной муфты Borg Warner, которая в зависимости от дорожной ситуации самостоятельно перераспределяет крутящий момент между колесами.

GAC в спецверсии уже получил ОТТС для продаж в России.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

Источник: GAC

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Ушакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 19
20.02.2025 
Фото:GAC
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