#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...
Foton Tunland V9
12 февраля
В России появятся два дизель-электрических пикапа повышенной экономичности
Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы...

В России официально появится новый экономичный и практичный кроссовер

GAC Motor Rus получила в России ОТТС на среднеразмерный кроссовер GS4

Китайский кроссовер GAC GS4 получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) до 31 января 2028 года.

GAC GS4
GAC GS4

В России под названием GAC GS4 будет продаваться кроссовер, известный в Китае как GAC GS4 Max. Под капотом скрывается 1,5-литровый бензиновый турбомотор, развивающий мощность в 177 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, обеспечивающая достаточно динамичный разгон до 100 км/ч за 8,8 секунды. При этом заявленный средний расход топлива составляет всего 6,8 л/100 км.

GAC GS4
GAC GS4
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
«Не совсем про комфорт» — чем вам понравится новый GAC за 2,4 млн

Габариты GAC GS4 равны 4685 х 1910 х 1690 мм. Длина колесной базы – 2690 мм, что идентично Toyota RAV4 пятого поколения. Несмотря на незначительное превосходство в длине кузова над японским конкурентом (всего 85 мм), GAC GS4 представляет собой серьезную альтернативу, особенно учитывая его оснащение.

Внутри нас ждет современный и технологичный интерьер. Цифровая панель приборов с 7-дюймовым экраном и крупный медиацентр с 14,6-дюймовым дисплеем. Обогрев лобового стекла – стандартная опция для китайской версии, но GAC Motor Rus обещает расширенный пакет «тёплых опций» для российского рынка, что особенно актуально в условиях сурового климата.

Интерьер GAC GS4
Интерьер GAC GS4

Предварительные прогнозы стоимости GAC GS4 в России варьируются от 3,0 до 3,2 миллионов рублей.

Источник: Китайские автомобили

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:GAC
Количество просмотров 4060
08.02.2025 
Фото:GAC
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о GAC GS4

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв