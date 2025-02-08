В России официально появится новый экономичный и практичный кроссовер

GAC Motor Rus получила в России ОТТС на среднеразмерный кроссовер GS4

Китайский кроссовер GAC GS4 получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) до 31 января 2028 года.

GAC GS4

В России под названием GAC GS4 будет продаваться кроссовер, известный в Китае как GAC GS4 Max. Под капотом скрывается 1,5-литровый бензиновый турбомотор, развивающий мощность в 177 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, обеспечивающая достаточно динамичный разгон до 100 км/ч за 8,8 секунды. При этом заявленный средний расход топлива составляет всего 6,8 л/100 км.

GAC GS4

Габариты GAC GS4 равны 4685 х 1910 х 1690 мм. Длина колесной базы – 2690 мм, что идентично Toyota RAV4 пятого поколения. Несмотря на незначительное превосходство в длине кузова над японским конкурентом (всего 85 мм), GAC GS4 представляет собой серьезную альтернативу, особенно учитывая его оснащение.

Внутри нас ждет современный и технологичный интерьер. Цифровая панель приборов с 7-дюймовым экраном и крупный медиацентр с 14,6-дюймовым дисплеем. Обогрев лобового стекла – стандартная опция для китайской версии, но GAC Motor Rus обещает расширенный пакет «тёплых опций» для российского рынка, что особенно актуально в условиях сурового климата.

Интерьер GAC GS4

Предварительные прогнозы стоимости GAC GS4 в России варьируются от 3,0 до 3,2 миллионов рублей.

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Источник: Китайские автомобили