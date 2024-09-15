Этот надежный семиместный японский кроссовер стоит дешевле «китайцев»

В РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,3 млн

В Россию продолжают поставлять новые семиместные кроссоверы Toyota Rush. Сейчас цена на такой автомобиль начинается от 3,3 млн рублей.

За столько новый Rush 2023 г. в. продает компания из Москвы. Уточняется, что утильсбор и действующий ЭПТС включены в стоимость, а в комплектацию в числе прочего входят «теплые опции».

Toyota Rush

Еще один кроссовер за 3 349 999 рублей продают в Архангельской области. Автомобиль предлагается в «полной» комплектации, в которую входит бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки, мульти-руль, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и другое.

Под капотом у всех Toyota Rush 1,5-литровый атмосферник мощностью 105 л. с., четырехступенчатая АКП. Привод задний.

Интерьер Toyota Rush

Среди «китайцев» прямых аналогов Toyota Rush пока нет, но обычные 7-местные кроссоверы из КНР стоят дороже. Chery Tiggo 8 Pro Max в топовой комплектации стоит около 4 150 000 рублей, Jetour X90 Plus продают по цене от 3 399 900 рублей.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Автоновости дня