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Богатое оснащение, АКП и приятная цена — в РФ привезли семейный японский кроссовер

В России появился 7-местный кроссовер Toyota Rush по цене от 2,65 млн рублей

Семиместные кроссоверы Toyota Rush можно купить на рынке России по цене от 2,65 млн рублей. В частности, за такую сумму продает машину 2023 года выпуска продавец из Северодвинска. В стоимость уже входят уплаченный утильсбор, а также оформленные СБКТС и ЭПТС для регистрации транспортного средства в ГАИ.

Toyota Rush
Toyota Rush
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Список оснащения довольно обширный: электронная система курсовой устойчивости, 17-дюймовые литые диски, мультифункциональный руль, климат-контроль, задние парктроники, штатная мультимедийная система с поддержкой Bluetooth, шесть подушек безопасности и многие другие опции.

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Еще один Toyota Rush 2023 года выпуска по такой же цене предлагает продавец из Москвы, причем цена тоже с учетом утильсбора, ЭПТС и без других доплат. Потенциальному клиенту готовы привезти автомобиль под заказ на выбор из двух комплектаций: EX и GX. Такие кроссоверы оснащаются атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 105 л. с., четырехступенчатым классическим автоматом, привод – задний.

Интерьер Toyota Rush
Интерьер Toyota Rush

Примечательно, что среди официально представленных в России «китайцев» прямых аналогов Toyota Rush нет, но цены на семиместные кроссоверы из КНР выше. В частности, Chery Tiggo 8 Pro Max предлагают минимум за 3,2 млн рублей, Jetour X90 Plus – от 3,399 млн рублей, а GAC GS8 последнего поколения – от 3,899 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Автоновости дня

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 21591
05.08.2024
Фото:Toyota
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