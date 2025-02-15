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Появились первые фотографии совершенного нового Toyota RAV4 2026

Издание Carscoops опубликовало фотографии и подробности о Toyota RAV4 2026

Мир автолюбителей с нетерпением ожидает выхода обновленного Toyota RAV4 2026 модельного года. Недавно опубликованные фотографии высокого разрешения подтверждают значительные изменения, коснувшиеся не только внешнего вида, но и технической начинки.

Пока детали внешнего дизайна остаются частично скрытыми, Carscoops подтверждает серьезные улучшения в салоне. Центральное место займет усовершенствованная информационно-развлекательная система с заметно улучшенной графикой.

Toyota RAV4 2026
Toyota RAV4 2026
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Владельцы смогут насладиться бесшовной интеграцией с Apple CarPlay, Android Auto и голосовым ассистентом Amazon Alexa. Премиальный характер будет подчеркнут такими опциями, как проекционный дисплей (HUD), панорамный люк на крыше, атмосферная подсветка салона и беспроводная зарядка для смартфонов.

Новый RAV4, по всей видимости, останется на платформе TNGA-K, уже доказавшей свою надежность в текущей модели. Однако Toyota не остановилась на достигнутом. Усовершенствования направлены на повышение ударной прочности кузова и обеспечение еще более высоких результатов в краш-тестах IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

Toyota RAV4 2026
Toyota RAV4 2026

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Слухи о 1,5-литровом турбированном двигателе, похоже, не подтвердились. Toyota ставит на гибридную технологию. Флагманской версией станет гибридная установка с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем внутреннего сгорания и двумя электродвигателями в переднеприводном варианте, развивающим общую мощность в 232 л.с. (173 кВт). Полноприводная версия получит дополнительный электродвигатель на задней оси для улучшения сцепления на бездорожье.

Самым интригующим аспектом является потенциальное появление полностью электрической версии RAV4. Если Toyota сможет адаптировать платформу TNGA-K под батарейный электродвигатель.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops | Unsplash
Количество просмотров 5
15.02.2025 
Фото:Carscoops | Unsplash
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+26