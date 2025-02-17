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АВТОВАЗ готовит обновление комплектаций для Lada Vesta
Концерн АВТОВАЗ объяснил снятие с конвейера...

АВТОВАЗ готовит обновление комплектаций для Lada Vesta

Концерн АВТОВАЗ объяснил снятие с конвейера автомобиля Lada Vesta Cross

АВТОВАЗ готовит обновление комплектаций для модели Lada Vesta в разных модификациях, рассказали в пресс-службе концерна в ответ на запрос о том, почему в прайс-листах семейства Vesta напротив множества комплектаций 2024 модельного года появилась пометка «не производится», в том числе у всех модификаций Vesta Cross.

Lada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross

Уточняется, что для указанных комплектаций планируется обновление. В пресс-службе пояснили, что Lada Vesta в указанных комплектациях есть в продаже у дилеров.

Интерьер Lada Vesta SW Cross
Интерьер Lada Vesta SW Cross

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Пометка «не производится» появилась напротив всех версий Vesta Cross с моторами 1.6 и 1.8. У седана Vesta такая пометка появилась напротив семи вариантов исполнения модели из 11. Vesta SW не производится в восьми модификациях из 10, а Vesta SW Cross – в трех из пяти.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

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Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 27
17.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-68