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Страхование, ТО и хранение шин: стартовала программа поддержки покупателей авто

АВТОВАЗ запустил программу поддержки для покупателей автомобиля — «Lada Забота»

Отечественный производитель АВТОВАЗ анонсировал старт новой программы «Lada Забота» для поддержки владельцев автомобилей. Сервис призван повысить доступность обслуживания, упростить эксплуатацию автомобиля и помочь в решении экстренных задач, сообщили в пресс-службе предприятия.

В перечень услуг входит комплекс поддержки автовладельцев в случае ДТП, включая эвакуацию автомобиля до ближайшего дилера Lada, предоставление подменного автомобиля, а также услуг персонального менеджера по вопросам страховки, независимой экспертизе о стоимости ремонта автомобиля.

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«"Lada Забота" предусматривает и страхование, аналогичное полису каско: клиентам производится возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП с участием третьих лиц, не застрахованных по ОСАГО, включая пешеходов, велосипедистов и самокатчиков, в пределах 400 тысяч рублей», – уточнили в пресс-службе.

Все участники программы могут рассчитывать на мобильный шиномонтаж, вскрытие запертого автомобиля и даже помощь подменного водителя. Кроме того, доступен сервис по сезонному хранению шин.

Также программа «Lada Забота» предусматривает прямую выгоду – речь идет о компенсации стоимости проведения ТО-2, при условии прохождении предыдущих регламентных ТО в сервисном центре дилера АВТОВАЗа.

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Стать участником программы может каждый покупатель нового автомобиля Lada. Поддержка по программе «Lada Зaбота» доступна в любое время суток. Более подробно со всеми условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 1
17.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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