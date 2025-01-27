Lada Vesta получила новейшую механическую коробку передач

На АВТОВАЗе началась сборка первых серийных Lada Vesta с новой 6-ступенчатой МКП

Сегодня с конвейера сошли первые серийные автомобили Lada Vesta с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Lada Vesta с новой 6-ступенчатой МКП

Как известно, эту коробку на АВТОВАЗ поставляет китайский партнер, компания WanLiYang (WLY), та же, что оснащает Lada Vesta и Lada Aura своим вариатором CVT18.

Новая механическая коробка передач обеспечивает улучшенный комфорт при вождении, удалось добиться низкого уровня шумов и вибраций при работе. Все передачи, включая заднюю, синхронизированы, при этом для первой и второй передач использованы 3-конусные синхронизаторы с карбоновым покрытием высокой износостойкости, что способствует более плавным и точным переключениям.

Передаточные числа в 6МТ подобраны таким образом, чтобы автомобиль двигался уверенно и экономично, ускорялся динамично и эластично.

Lada Vesta с новой 6-ступенчатой МКП

При внедрении 6-ступенчатой механической коробки передач на Весту была проведена адаптация трансмиссии: изменены первичный вал, картер сцепления и коробки передач, а также механизмы выбора и переключения передач. Для улучшения хода рычага КП и уменьшения усилий при включении передач был доработан тросовый привод переключения.

Новая коробка передач адаптирована к работе на российском трансмиссионном масле Rosneft, сохраняющем эффективность при низких температурах.

Новый силовой агрегат 1.8 EVO+6МТ прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний. Для этого было изготовлено 50 прототипов, которые в сумме прошли более 300 тыс. км на стенде и 150 тыс. км в ходе пробеговых испытаний.

Коробку 6МТ будут устанавливать на Весты со всеми типами кузовов. В перспективе эту коробку передач получат и другие модели Lada.

О сроках начала продаж Lada Vesta с 6МТ, ценах и комплектациях будет объявлено дополнительно.

Напомним, сейчас механическая коробка Весты – 5-ступенчатая ВАЗ-21807, 6-ступенчатой у модели еще не было.

О том, что Lada Vesta получит новую 6-ступенчатую МКП, президент АВТОВАЗа рассказал на прошедшей 15 января пресс-конференции АВТОВАЗа. Также было заявлено, что для всех существующих на сегодня моделей появятся новые версии и комплектации.

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Источник, фото: АВТОВАЗ