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Веста с «шестиступкой» — будет спрос? Вот что говорят дилеры!

Шестиступенчатая коробка передач может занять около 50% продаж Весты с мотором 1.8

В одном из дилерских центров Lada дали прогноз продаж автомобилей Lada Vesta, оснащенных новой 6-ступенчатой механической коробкой передач. Напомним, АВТОВАЗ впервые в своей истории начал устанавливать 6-ступенчатые коробки на свои автомобили в январе 2025 года, и сейчас Весты с таким вариантом трансмиссии начали появляться у дилеров.

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«Думаем, что в линейке Lada Vesta с двигателями 1,8 л новинка займет около 50% продаж. Мы уже видим в своих дилерских центрах активный интерес к автомобилю. О нем спрашивают как молодые люди в возрасте 20-25 лет, которым интересна механическая трансмиссия, так и представители старшего поколения, привыкшие к ней», – рассказал коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский.

Если прогноз подтвердится, оставшиеся 50% придутся на вариант, прежде бывший единственным для вазовского двигателя 1.8 Evo – китайский вариатор WLY. Новая механическая коробка поставляется АВТОВАЗу тем же производителем.

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Для Весты новую механику адаптировали: меняли первичный вал, картер сцепления и КП, механизмы выбора и переключения, а также дорабатывали тросиковый привод для оптимизации хода рычага. Эта коробка рассчитана на момент 220 Нм (для Весты 1.8 – с запасом), и на АВТОВАЗе говорят, что впоследствии ее могут получить и другие модели Lada.

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
25.02.2025 
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