Ладам вернули мотор 1.8! Подробности и видео

Главный редактор «За рулем» изучил новый двигатель АВТОВАЗа 1.8 Evo

АВТОВАЗ вернул на конвейер мотор 1.8, а вместе с ним нас ждут вариатор, 6‑ступенчатая механика и… турбодвигатель!

Мотор 1.8 не выпускали полтора года. Поэтому я сгонял в Тольятти и посмотрел на двигатель в разборе. В нем – больше 25 новых или модернизированных деталей, которые влияют, в том числе, на надежность.

По сути, неизменными остались блок и головка цилиндров. Всё прочее – либо поменялось, либо модернизировано, либо закупается у новых поставщиков. Поэтому мотору дали имя 1.8 Evo, хотя заводской индекс тот же – ВАЗ‑21179.

Безвтык

Главное новшество – «безвтыковая» шатунно-поршневая группа. Благодаря поршням новой формы при обрыве ремня ГРМ исключен контакт клапанов с поршнями. И если прежде подобная аварийная ситуация приводила к ремонту стоимостью около 150 тысяч рублей, то теперь при обрыве ремня стоимость ремонта не превысит 30 тысяч рублей.

Ремень ГРМ китайской фирмы Hola положено менять раз в 90 000 км. В Китае же закупают фазовращатель, натяжные ролики и некоторые другие элементы ГРМ.

Шатуны тоже импортные – не могут наши поставщики обеспечить необходимое качество и количество по приемлемой цене. В Корее мы закупаем масляный и водяной насосы. В Турции – распредвалы. И так далее.

Не дергайся!

Модернизирована система подачи топлива. Инженеры уверяют, что Веста 1.8 избавилась от конвульсивных дерганий на первой и второй передачах.

У новой крышки ГБЦ повышена герметичность штуцера системы вентиляции – теперь он не будет запотевать маслом. А в масляном картере появились противоотливные рёбра и оптимизирована зона забора масла, чтобы исключить масляное голодание.

С вариатором

Пока сборка мотора 1.8 Evo идет неспешно – по-другому и не бывает после долгого простоя. Я насчитал около 300 собранных двигателей.

В декабре должны выпустить три десятка машин с моторами 1.8 Evo, которые пойдут на внутризаводскую эксплуатацию. С конца января начнут выпуск Весты 1.8 для поставки в торговую сеть.

Первоначально мотор 1.8 Evo будут агрегатировать только с вариатором китайской фирмы WLY. Лишь к концу 2024 года начнут выпускать Весты с 6‑ступенчатой механической коробкой. Тоже китайской.

Во‑первых, заводу не хватает сил, чтобы одновременно вести много проектов. Во‑вторых, вазовцы уверены, что в случае с Вестой 1.8 наибольший спрос придется именно на версии с вариатором, а модификация с механической коробкой будет по объемам продаж далеко позади.

Не только для Весты

Мотор 1.8 Evo с вариатором будут ставить на седан Аура и на будущий кроссовер на платформе Весты . А вот старым моделям – это Гранта, Ларгус и обе Нивы – этот двигатель неположен.

И турбо

Работы над турбомотором идут давно, но едва ли не впервые вазовцы открыто это признали. Хотя и не говорят, какой конкретно это будет двигатель.

Есть два варианта. Первый – приладить турбину к уже существующему мотору. Это, фактически, создание нового двигателя, который требует другой цилиндропоршневой группы и прочего. А еще потребует новую коробку передач, которой нет.

Поэтому прорисовывается другой вариант: покупной силовой агрегат – турбомотор в паре с вариатором. С последующей локализацией его выпуска, если объемы продаж будут значительными.

Вазовцы считают, что чрезмерно мощные моторы не нужны – в том числе по причине высокого транспортного налога. Поэтому предельная мощность, которую они видят для своих турбомашин – 150 л. с.

Но мы-то знаем, что дело не только в мощности, но и в крутящем моменте. А еще – в характере. А характер у турбомотора всегда более задорный, нежели у атмосферника. Так что – ждем!