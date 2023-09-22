Новая реальность
#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ВСМ в цифрах: сколько денег потребуется на строительство четырех магистралейВСМ в цифрах: сколько денег потребуется на строительство четырех магистралей
Строительство четырех ВСМ правительство оценило...
Багажник правильной формы, но заявленные заводом 490 л «под шторкой» не влезают, по нашим замерам – только 420. Тоже неплохо, но для машины длиной 4,6 м это не рекорд. Зато просторен задний ряд сидений.Европейский премиум-кроссовер от 1,1 млн рублей: почему так дешево?
Volvo XC60 не ржавеет, богато оснащен, хорош на...
Изменения для водителей в ближайшем будущем – краткий списокИзменения для водителей в ближайшем будущем – краткий список
В законе может появиться несколько важных...

АВТОВАЗ под западными санкциями – что это изменит для нас?

В санкционные списки попали и Москвич, и другие российские заводы. Новые проблемы для нашего автопрома? Да. Но в конечном итоге это должно пойти ему на пользу.

Какие автомобили сегодня везут из Японии и каких мы лишились

В середине сентября США провели одно из наиболее масштабных обновлений санкционного SDN-листа. В общей сложности Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина включило в санкционные списки более 20 физических лиц и свыше 130 предприятий. Среди них АВТОВАЗ, Москвич, Соллерс, Тонар, Автодор, Кировский завод – и многие другие компании. Чем это грозит нашему автопрому?

Чем грозит

Включение в SDN-лист – дело серьезное. Это значит, что за сотрудничество с такими компаниями третьи лица (другие компании) сами могут угодить под санкции.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Как будут реанимировать завод Hyundai в Петербурге – расследование «За рулем»

Вместе с нашими предприятиями под санкции уже попали некоторые европейские и турецкие фирмы, которые (как считают американцы) поставляли российским производителям электронику и прочие компоненты, сырье и оборудование.

Некоторые наши заводы говорят о том, что введение в санкционный список никак на них не повлияет. Например, компания Соллерс официально заявила, что не ожидает никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы Соллерс полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов.

Хорошо, если всё санкционно устойчиво. Но риски сохраняются.

Восточные партнеры

Так или иначе, наши заводы работают с импортом – сырья, комплектующих, оборудования. Идет оно с разных направлений. Даже из Европы – иногда прямыми путями, а вовсе не в обход через тридевять земель.

«Автотор» представил собственные электродвигатели

Но главные поставщики известно где. Самая ходовая формулировка последнего года – «наши восточные партнеры». Понятно какие – китайские.

Так вот, наши восточные партнеры надежно защищены правительством Китая – и это хорошо. Но касается это работы исключительно на внутреннем китайском рынке. А если посмотреть на вопрос шире, то санкции тоже могут их коснуться.

Китайский экспорт

Сердце Патриота: знакомимся с будущим мотором УАЗов

Большинство китайских автопроизводителей нацелены на экспорт. И Россия – важный, но не единственный рынок. Суммарно другие рынки кратно больше. Ближайшая цель – Европа, где уже продается немало китайских электромобилей. А будет продаваться еще больше – если европейцы не введут дополнительные пошлины.

Кроме того, в Китае кризис перепроизводства, который гонит автопроизводителей на внешние рынки. Поэтому китайцы будут тщательно взвешивать, что выгоднее – сотрудничать с Россией или сохранить поставки на западные рынки. Продавать машины в Россию никто не запрещает – санкции касаются именно технологического сотрудничества.

Китайский импорт

Как выпускают АБС в Костроме: все подробности и видео

Полная технологическая независимость Китая – это миф. Китайские автозаводы в огромных объемах закупают средства производства – станки, обрабатывающие линии, конвейеры, испытательные стенды.

Конечно, китайцы многое научились производить сами, но значительная доля инновационных вещей идет из Германии, Британии, США, Японии. Китайцы гордятся тем импортным оборудованием, на котором они выпускают автомобили, которые потом продают в Россию и в Европу. Плюс софт, некоторые расходники, специалисты, которые это оборудование налаживают.

Так что зависимость есть. И еще неизвестно, как китайские компании будут дальше сотрудничать с нами. Надеюсь, что будут.

С пользой для дела

Утильсбор подняли – что будет с ценами на авто?

Как ни странно, от усиления санкционного давления может происходить некоторая польза. Теперь всем очевидно, что различные пути поставки технологического оборудования и компонентов будут перекрываться. ­Возить окольными путями будет всё сложнее и дороже.

Выход один – бегом заниматься локализацией всего, что можно. Правда, делать это гораздо сложнее, чем говорить. И по многим направлениям потребуются годы, чтобы действительно стать импортонезависимыми – а не замещать один импорт другим.

  • Обзор и видео российского автомобиля Атом — по этой ссылке.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКадаков Максим
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0