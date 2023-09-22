АВТОВАЗ под западными санкциями – что это изменит для нас?

В санкционные списки попали и Москвич, и другие российские заводы. Новые проблемы для нашего автопрома? Да. Но в конечном итоге это должно пойти ему на пользу.

В середине сентября США провели одно из наиболее масштабных обновлений санкционного SDN-листа. В общей сложности Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина включило в санкционные списки более 20 физических лиц и свыше 130 предприятий. Среди них АВТОВАЗ, Москвич, Соллерс, Тонар, Автодор, Кировский завод – и многие другие компании. Чем это грозит нашему автопрому?

Чем грозит

Включение в SDN-лист – дело серьезное. Это значит, что за сотрудничество с такими компаниями третьи лица (другие компании) сами могут угодить под санкции.

Вместе с нашими предприятиями под санкции уже попали некоторые европейские и турецкие фирмы, которые (как считают американцы) поставляли российским производителям электронику и прочие компоненты, сырье и оборудование.

Некоторые наши заводы говорят о том, что введение в санкционный список никак на них не повлияет. Например, компания Соллерс официально заявила, что не ожидает никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы Соллерс полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов.

Хорошо, если всё санкционно устойчиво. Но риски сохраняются.

Восточные партнеры

Так или иначе, наши заводы работают с импортом – сырья, комплектующих, оборудования. Идет оно с разных направлений. Даже из Европы – иногда прямыми путями, а вовсе не в обход через тридевять земель.

Но главные поставщики известно где. Самая ходовая формулировка последнего года – «наши восточные партнеры». Понятно какие – китайские.

Так вот, наши восточные партнеры надежно защищены правительством Китая – и это хорошо. Но касается это работы исключительно на внутреннем китайском рынке. А если посмотреть на вопрос шире, то санкции тоже могут их коснуться.

Китайский экспорт

Большинство китайских автопроизводителей нацелены на экспорт. И Россия – важный, но не единственный рынок. Суммарно другие рынки кратно больше. Ближайшая цель – Европа, где уже продается немало китайских электромобилей. А будет продаваться еще больше – если европейцы не введут дополнительные пошлины.

Кроме того, в Китае кризис перепроизводства, который гонит автопроизводителей на внешние рынки. Поэтому китайцы будут тщательно взвешивать, что выгоднее – сотрудничать с Россией или сохранить поставки на западные рынки. Продавать машины в Россию никто не запрещает – санкции касаются именно технологического сотрудничества.

Китайский импорт

Полная технологическая независимость Китая – это миф. Китайские автозаводы в огромных объемах закупают средства производства – станки, обрабатывающие линии, конвейеры, испытательные стенды.

Конечно, китайцы многое научились производить сами, но значительная доля инновационных вещей идет из Германии, Британии, США, Японии. Китайцы гордятся тем импортным оборудованием, на котором они выпускают автомобили, которые потом продают в Россию и в Европу. Плюс софт, некоторые расходники, специалисты, которые это оборудование налаживают.

Так что зависимость есть. И еще неизвестно, как китайские компании будут дальше сотрудничать с нами. Надеюсь, что будут.

С пользой для дела

Как ни странно, от усиления санкционного давления может происходить некоторая польза. Теперь всем очевидно, что различные пути поставки технологического оборудования и компонентов будут перекрываться. ­Возить окольными путями будет всё сложнее и дороже.

Выход один – бегом заниматься локализацией всего, что можно. Правда, делать это гораздо сложнее, чем говорить. И по многим направлениям потребуются годы, чтобы действительно стать импортонезависимыми – а не замещать один импорт другим.

Обзор и видео российского автомобиля Атом — по этой ссылке.