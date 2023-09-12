УАЗ остался без дизелей ЗМЗ: причина – в санкциях

ЗМЗ больше не будет выпускать дизельные двигатели для УАЗа

Заволжский моторный завод (ЗМЗ, входит в группу Sollers) прекратил выпуск турбодизелей ЗМЗ-514 объемом 2,2 литра. Для производства этих моторов необходимы импортные комплектующие, которые из-за санкций перестали поставляться в Россию, объяснил замдиректора заволжского филиала УАЗа Алексей Лазарев.

Сложно все и с запчастями к этому двигателю, добавил он, но эпизодически завод все-таки их производит. А вот производство самих моторов полностью прекратили в 2022 году, а в 2021 году их выпустили всего 150 штук. Сейчас же ЗМЗ-514 убрали из каталога продукции на сайте ЗМЗ.

Впрочем, для УАЗа трагедии в этом нет: Ульяновский автозавод отказался от этих двигателей еще в 2016 году, и ЗМЗ выпускал их только для вторичного рынка.

Вместе с тем, «Соллерс» нашел новую площадку для выпуска двигателей: на бывшем моторном заводе Ford в Елабуге будет организовано производство бензиновых моторов объемом 2,0 л. (147 л.с.). Предполагается, что в будущем их начнут устанавливать на УАЗ Патриот.

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Источник: Автоброкер Клуб

Фото: УАЗ, ЗМЗ