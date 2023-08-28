Гранта Спорт получила двигатель мощностью 122 л.с.

Началась сборка автомобилей Lada Granta Sport с форсированным мотором 1.6

Компания «Лада Спорт», являющаяся спортивным подразделением АВТОВАЗа, начала сборку спортивной модификации Lada Granta – уже по традиции версия получила название Granta Sport. По данным источника, сборка стартовала в сложной ситуации с поставками комплектующих, но уже до конца августа планируется собрать 88 автомобилей.

Как и ожидалось, под капотом спортивной Гранты оказался хорошо знакомый двигатель 1.6, но с увеличенной до 122 л.с. мощностью. Напомним, первое поколение Granta Sport комплектовалось аналогичным мотором с отдачей в 118 л.с., а последовавшая за ней Granta Drive Active имела стандартный 106-сильный 16-клапанник. Также новая модификация получила дисковые тормоза и колеса с дисками на 16”.

Шпионские снимки собранных машин подтверждают информацию о том, что у Гранты Спорт действительно будет два типа кузова – седан и лифтбек. В обоих случаях на крышке багажника появится спойлер, которого нет у «обычной» Гранты.

Остальные детали комплектации пока не проясняются. Как «За рулем» сообщал ранее, на выставочном образце использовались сиденья, идентичные применявшимся на первом поколении Lada Sport.

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Источник: Avtograd News

Фото: Avtograd News