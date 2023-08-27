УАЗ Патриот обзаведется современным бензиновым мотором

Новый бензиновый двигатель для УАЗа Патриот будут выпускать на бывшем заводе Ford

По информации, полученной от Quto.ru, двигатель будет атмосферным, иметь объем 2 литра и развивать мощность 147 лошадиных сил с крутящим моментом 196 Н·м.

Ожидается что в первую очередь новый двигатель будет использоваться на грузовиках Sollers Atlant и Argo, но в дальнейшем его предложат и другим российским автопроизводителям.

По сравнению с текущим мотором MZ Pro объемом 2,7 литра и мощностью 150 л. с., новый двигатель значительно компактнее и обеспечивает практически такую же мощность. Это позволит значительно снизить расход топлива.

Кроме того, уже с начала следующего года Sollers планирует производить 6-ступенчатые механические коробки передач вместо нынешних 5-ступенчатых.

Источник: Quto.ru

Фото: УАЗ