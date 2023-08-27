#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Девушка хотела помочь торговке цветами и попала за решеткуДевушка хотела помочь торговке цветами и попала за решетку
Водительницу внедорожника арестовали за то, что...
Появилось новое горнолыжное направление для российских туристовПоявилось новое горнолыжное направление для российских туристов
Туроператоры начали продажу туров в Южную Корею...
Соллерс Атлант 4х4 – первые данные!Соллерс Атлант 4х4 – первые данные!
В Казани начали разработку полного привода для...

УАЗ Патриот обзаведется современным бензиновым мотором

Новый бензиновый двигатель для УАЗа Патриот будут выпускать на бывшем заводе Ford

По информации, полученной от Quto.ru, двигатель будет атмосферным, иметь объем 2 литра и развивать мощность 147 лошадиных сил с крутящим моментом 196 Н·м.

Ожидается что в первую очередь новый двигатель будет использоваться на грузовиках Sollers Atlant и Argo, но в дальнейшем его предложат и другим российским автопроизводителям.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Рестайлинг УАЗ Патриот – первая информация!

По сравнению с текущим мотором MZ Pro объемом 2,7 литра и мощностью 150 л. с., новый двигатель значительно компактнее и обеспечивает практически такую же мощность. Это позволит значительно снизить расход топлива.

Кроме того, уже с начала следующего года Sollers планирует производить 6-ступенчатые механические коробки передач вместо нынешних 5-ступенчатых.

Источник: Quto.ru

Фото: УАЗ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).

0