УАЗ Патриот обзаведется современным бензиновым мотором
По информации, полученной от Quto.ru, двигатель будет атмосферным, иметь объем 2 литра и развивать мощность 147 лошадиных сил с крутящим моментом 196 Н·м.
Ожидается что в первую очередь новый двигатель будет использоваться на грузовиках Sollers Atlant и Argo, но в дальнейшем его предложат и другим российским автопроизводителям.
По сравнению с текущим мотором MZ Pro объемом 2,7 литра и мощностью 150 л. с., новый двигатель значительно компактнее и обеспечивает практически такую же мощность. Это позволит значительно снизить расход топлива.
Кроме того, уже с начала следующего года Sollers планирует производить 6-ступенчатые механические коробки передач вместо нынешних 5-ступенчатых.
Источник: Quto.ru
Фото: УАЗ
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о УАЗ Patriot (453)
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).