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Санкции США добрались до российских автозаводов

В санкционный список США включили АВТОВАЗ, «Москвич» и другие компании

США продолжает расширение санкционного списка по российским предприятиям и предпринимателям. В новом списке – производители автомобилей и спецтехники.

Как следует из текста лицензии Управления по контролю за иностранными активами американского министерства финансов (OFAC), под санкции попали АВТОВАЗ, «Соллерс» (ему принадлежат несколько автозаводов, в том числе «Автотор» и УАЗ), «Москвич», а также госкомпания «Автодор».

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Кроме того, в SDN List также оказались «Трансмашхолдинг», НПО «Сатурн», «Тихорецкий машиностроительный завод», «Муромтепловоз» и другие.

«Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы "Соллерс" полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров», – прокомментировали внесение компании в санкционный список США в пресс-службе «Соллерс».

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Источник: Интерфакс

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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