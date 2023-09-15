Санкции США добрались до российских автозаводов

В санкционный список США включили АВТОВАЗ, «Москвич» и другие компании

США продолжает расширение санкционного списка по российским предприятиям и предпринимателям. В новом списке – производители автомобилей и спецтехники.

Как следует из текста лицензии Управления по контролю за иностранными активами американского министерства финансов (OFAC), под санкции попали АВТОВАЗ, «Соллерс» (ему принадлежат несколько автозаводов, в том числе «Автотор» и УАЗ), «Москвич», а также госкомпания «Автодор».

Кроме того, в SDN List также оказались «Трансмашхолдинг», НПО «Сатурн», «Тихорецкий машиностроительный завод», «Муромтепловоз» и другие.

«Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы "Соллерс" полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и ст ратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров», – прокомментировали внесение компании в санкционный список США в пресс-службе «Соллерс».

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Интерфакс

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»