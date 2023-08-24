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Несмотря на санкции: эти марки по-прежнему популярны у корпоративных клиентов

Kia, Hyundai и Toyota вошли в топ-10 по продажам корпоративным клиентам в РФ

Как мы уже рассказывали ранее, благодаря схеме параллельного импорта модели Kia, Hyundai и Toyota продолжают пользоваться в России успехом. Этот факт логичным образом сказался на топ-10 продаж новых легковых авто корпоративным клиентам.

Так, за истекшие 7 месяцев 2023 года российские учреждения и организации купили 3,5 тысячи машин автомобилей Kia. Это на 62,8% меньше, чем еще год назад, но позволяет марке удерживаться в лидерах: Kia на седьмом месте «корпоративного» рейтинга.

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Прямо за ней следуют Hyundai и Toyota со сравнимыми объемами продаж и динамикой. И да, это все еще топ-10, но его нижняя часть. А в верхней – в основном китайские бренды, за год просто взлетевшие по показателям. Особенно, конечно, впечатляет JAC с прогрессом в более чем восемь тысяч (!) процентов…

У отечественной Лады рост корпоративных закупок куда меньший, хотя и тоже солидный на фоне прошлого «нокаутного» года. Зато непосредственно по объемам продаж юрлицам АВТОВАЗ пока далеко впереди конкурентов.

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Источник: НАПИ

Фото: Unsplash, НАПИ

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