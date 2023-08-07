Популярные марки, которые вернулись в Россию из-за параллельного импорта
13,7% – именно такова доля «параллельных» иномарок от всего объема машин, проданных в стране за первое полугодие текущего года. Более того, в июне объем регистраций автомобилей, прибывших в страну по каналам параллельного импорта, вырос на 17% по отношению к майскому показателю. 13 237 единиц техники – только за июнь!
Причем на третьем месте июньского рейтинга «параллельных» иномарок располагается Hyundai – 2008 машин. На втором месте Kia (2088 шт.), лидирует Toyota (2205 шт). А вот по итогам полугодия лидер другой – Hyundai.
Рейтинг «параллельных» марок по итогам первого полугодия 2023:
- Hyundai – 10 031 шт.
- Toyota – 9889 шт.
- Kia – 9005 шт.
- BMW – 3829 шт.
- Mercedes-Benz – 3517 шт.
Модельный топ-3 по итогам первого полугодия составили Hyundai Tucson (4065 шт.), Kia Sportage (2817 шт.) и Hyundai Santa Fe (2297 шт.).
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Источник: Автостат Инфо
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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