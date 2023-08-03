Стало известно, какую абсолютную новинку будут собирать на Автоторе

Производство в Калининграде не только сохранили, но и хотят очень серьезно расширить.

Идей и планов на Автоторе больше, чем, наверное, на всех остальных российских заводах вместе взятых.

До конца года портфель из трех брендов (Kaiyi, BAIC и SWM) вырастет до пяти, а количество выпускаемых моделей – до 22. И это не всё. Также делать будут грузовики разных классов. В том числе – электрические.

Значительная часть мощностей пока простаивает.

Всё оборудование современное и подлежит перенастройке под новые модели. Вот только для выхода на сварку и окраску нужны объемы не меньше 25 тысяч машин в год одной модели. Резервы для такого спроса в России будут не раньше следующего года. И то – если не случится очередных потрясений.

Активно ведется стройка.

Возводят сварочно-окрасочный комплекс на 100 тысяч кузовов в год, который доведет мощности полного цикла до 160 тысяч автомобилей в год. Неподалеку на новой территории сооружается целый кластер, где будут делать широкую номенклатуру пластиковых деталей и компоненты для электромобилей.

Абсолютная новинка

Принципиально новым продуктом Автотора станет ультракомпактный электромобиль. Разумеется, тоже китайский по корням, но, как нас заверили, высоколокализованный. Судя по конструкции – это пространственная трубчатая рама с композитными панелями – сертифицирован он будет как квадрицикл. А это значит, что не нужно проводить сертификационные краш-тесты. При фактическом отсутствии в российском парке машин легче тонны и скоростях в городах до 80–100 км/ч в ДТП на такой капсуле лучше не попадать.

Я, конечно, двумя руками за расширение ассортимента. Только Bajaj Qute показал: россияне или покупают нормальную машину, или не покупают ее вообще. Но Автотор обещает целую линейку электромобилей разных классов, основой для которых станет некая собственная платформа. Что же, интересно!

Ремоторизация

Автотор хочет выпускать готовые комплекты для переоборудования популярных машин в битопливные и чисто электрические. Показали и образец – переделанный на электротягу старый грузовичок Hyundai HD.

Вопросов много.

Первый и главный – цена. Замена батареи на хэтчбеке Nissan Leaf – это 450–500 тысяч рублей, электромотора на Мерседесе В‑класса – 200–220 тысяч. Вряд ли Автотор сумеет сделать их заметно дешевле. А ведь придется заменить еще и другие компоненты.

Второй – сертификация. Сейчас процедура внесения изменений в конструкцию в России человеконенавистническая. А штраф с последующим аннулированием регистрации можно получить за дефлекторы на окнах или фирменный фаркоп. Если Автотор попутно не добьется кардинальных изменений, проект можно даже не начинать.

Третий – доводка. Нельзя просто так заменить всю силовую установку. Ее нужно калибровать под конкретную модель, заново учить ее ездить, перенастраивать все системы. Неужели Автотор за свой счет сделает это для десятков разных машин? А без должного ассортимента предложение снова бессмысленно.

Четвертый – сопутствующие работы. Дело ведь не ограничится заменой компонентов силового агрегата. Придется менять комбинацию приборов, селектор трансмиссии, гидроусилитель руля на электрический. Наконец, подвеску, ведь на машинах В‑ и С‑класса перевод на электричество даст прибавку массы в 300–400 кг (электрический Москвич 3е на 360 кг тяжелее бензинового). Для ходовой это не пустяк. Тем более что на старой машине, попавшей на ремоторизацию, она будет уже изношена.

Уже в августе в Калининграде наладят сборку Kaiyi E5 в бюджетной комплектации.

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