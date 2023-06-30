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Глава «Автотора»: Пока еще «хлеб без масла кушаем»

В 2023 году калининградское предприятие планирует выпустить 70 тыс. автомобилей.

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Полная загрузка производства «Автотора» — это примерно 250 тыс. машин в год при работе в две смены. 254 тыс. максимально выпускалось в 2019 докризисном году. Мощности позволяют собирать 250–300 тыс., в зависимости от глубины технологии. В конце этого года предприятие будет загружено на 30%, рассказал председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов.

Сейчас предприятие выпускает машины марок Kaiyi и BAIC и опытные партии SWM.

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Всего в месяц производят 600–1000 машин, в зависимости от моделей, а в четвертом квартале в месяц должны делать до 14 тыс. Пока еще «хлеб без масла кушаем», отметил Валерий Горбунов.

Сегодня «Автотор» ведет работу с Минпромторгом над изменением СПИКа.

Мы не меняем свои обязательства, несмотря на то что мы целый год практически не работали, — мы меняем имена собственные (имена партнеров)».

Речь об ушедших брендах Kia, Hyundai и BMW.

К июлю хотят подготовить изменения с уточненными именами собственными и с подтвержденными инвестиционными обязательствами на прежние 32 млрд рублей.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: «Автотор»

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За РулемАлексеева Елена
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