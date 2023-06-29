«Автотор» будет превращать авто с пробегом в электромобили

При массовом запуске цена услуги для обычного автомобилиста не превысит 1000 евро.

В Калининградской области силами завода «Автотор» начали реализовывать госпрограмму производства и использования электротранспорта, утвержденную еще в 2021 году. В частности, речь идет о так называемой ремоторизации действующего автопарка. То есть о переоснащении в электромобили обычных машин с пробегом.

Владелец «Автотора» Владимира Щербаков заявил, что его холдинг готов изготовить 150 тысяч электродвигателей разной размерности в комплекте с системами управления. Правительство идею поддерживает, но такое количество новых электромобилей рынку пока не нужно.

Это в два раза больше, чем предусматривает концепция автопрома. (...) Поэтому мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации», – рассказал Владимир Щербаков.

По идее, такой комплект можно будет устанавливать на любую машину на обычной СТО. «Автотор» имеет контракты с компаниями, применяющими ремоторизацию в Китае и Корее, и сейчас завод дорабатывает конструкторские решения, доводя их до стадии производства, уточнил Щербаков. По его оценке, при массовом запуске цена услуги по замене ДВС на электромотор для автомобилиста не превысит 1000 евро.

Весной следующего года «Автотор» переоборудует в электромобили первые опытные машины из собственного парка, это будут корейские модели. А к серийному производству должны быть готовы поправки в ГОСТ, позволяющие не оценивать в НАМИ каждый переоборудованный в «электричку» автомобиль.

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Источник: Известия

Фото: Unsplash, Автотор