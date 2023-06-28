Подержанные иномарки предложили переделывать в электрокары

Апгрейд бензинового авто до электрокара займет от трех до пяти дней.

Калининградский завод «Автотор» предложил автовладельцам за 100 тыс. рублей (без учета запчастей) переделать их подержанные машины в электрокары. Работы предприятие гарантирует провести в течение 3-5 дней.

Как сообщил вице-президент «Автотор Холдинг» и директор по ремоторизации Дмитрий Чемакин, предлагать эту услугу компания намерена через своих дилеров и СТО. Сертификацию должно будет провести НАМИ.

В первую очередь переделывать планируется легковые автомобили и коммерческий транспорт (LCV). Самыми пригодными для этого на «Автоторе» считают массовые автомобили выпуска после 2010 года. К таким, к примеру, относятся, Hyundai, Kia, Volkswagen, Toyota, Renault, Skoda, Nissan, Lada, Mercedes-Benz и BMW.

На калининградском заводе уверены, что спрос на эту услугу в России уже сформировался, а потому ожидают, что в следующем году апгрейд до машины на электротяге смогут пройти порядка 5 тыс. авто.

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Источник: Autonews

Фото: АГН «Москва»