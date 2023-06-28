«Автотор» намерен в 2024 году начать производство компактных электромобилей
Его производство будет полностью локализовано в России.
Новый завод по производству компактных электромобилей планирует запустить в следующем году калининградский «Автотор». Инвестиции в строительство предприятия составят почти 4 млрд рублей.
Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск до 50 тыс. автомобилей в год, говорится в презентации «Автотора».
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Электрокар разрабатывается с расчетом на то, что его владельцами станут молодые люди, а также каршеринговые компании, сервисы доставки, сетевые компании, социальные и муниципальные службы.
Также ведется разработка модели, предназначенной для маломобильных граждан, закрытых территорий и парковых зон.
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Источник: ТАСС
Фото: Автотор, Unsplash
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