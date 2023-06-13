Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бренд Ока тоже возродятБренд Ока тоже возродят
Вице-премьер Денис Мантуров поддержал идею и...
Названы условия, при которых полис ОСАГО станет необязательнымНазваны условия, при которых полис ОСАГО станет необязательным
Его хотят исключить из перечня документов,...
Форум «Путешествуй!» подвел итогиФорум «Путешествуй!» подвел итоги
Российский турфорум проходил в Москве 8–11...

Москвич 3е впервые появился в каршеринге

Пользователи уже могут его арендовать.

За РулемОлдскул в чистом виде! Tank 300 против Suzuki Jimny на бездорожье

Первые 10 электрокроссоверов Москвич 3е пополнили парк каршеринговой сети в Москве. Их уже можно взять в аренду в «Ситидрайве» в столице. В ближайшее время пользователи сервиса смогут взять такой автомобиль и в Санкт-Петербурге.

«Автомобили Москвич становятся полноценной составляющей парков такси и каршеринга по всей стране. Мы очень рады, что подобные сервисы рассматривают не только автомобили с двигателем внутреннего сгорания, но и электромобили», — отметил генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ранее с «Ситидрайве» стали доступны для аренды в Москве 100 кроссоверов Москвич-3, в Санкт-Петербурге – 200 автомобилей.

Источник и фото: Москвич

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Москвич 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв