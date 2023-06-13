Москвич 3е впервые появился в каршеринге

Пользователи уже могут его арендовать.

Первые 10 электрокроссоверов Москвич 3е пополнили парк каршеринговой сети в Москве. Их уже можно взять в аренду в «Ситидрайве» в столице. В ближайшее время пользователи сервиса смогут взять такой автомобиль и в Санкт-Петербурге.

«Автомобили Москвич становятся полноценной составляющей парков такси и каршеринга по всей стране. Мы очень рады, что подобные сервисы рассматривают не только автомобили с двигателем внутреннего сгорания, но и электромобили», — отметил генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Ранее с «Ситидрайве» стали доступны для аренды в Москве 100 кроссоверов Москвич-3, в Санкт-Петербурге – 200 автомобилей.

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Источник и фото: Москвич