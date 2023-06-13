Москвич 3е впервые появился в каршеринге
Пользователи уже могут его арендовать.
Первые 10 электрокроссоверов Москвич 3е пополнили парк каршеринговой сети в Москве. Их уже можно взять в аренду в «Ситидрайве» в столице. В ближайшее время пользователи сервиса смогут взять такой автомобиль и в Санкт-Петербурге.
«Автомобили Москвич становятся полноценной составляющей парков такси и каршеринга по всей стране. Мы очень рады, что подобные сервисы рассматривают не только автомобили с двигателем внутреннего сгорания, но и электромобили», — отметил генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.
Ранее с «Ситидрайве» стали доступны для аренды в Москве 100 кроссоверов Москвич-3, в Санкт-Петербурге – 200 автомобилей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник и фото: Москвич
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0
Отзывы о Москвич 3
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!