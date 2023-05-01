Эксперт рассказал, чем каршеринг опасен для пользователей
Каршеринг – довольно популярный и удобный в условиях города вид транспорта. Его используют не только в тех случаях, когда нужно куда-то доехать, но и в случаях перевозки вещей, например, материалов для ремонта квартиры.
Но эксперты предупреждают о некоторых неожиданностях, которые могут возникнуть в процессе пользования. Например, законопослушному водителю могут прийти чужие штрафы за нарушения ПДД. Или при обнаружении повреждений автомобиля обвинят вас, а не того, кто их реально нанес.
Защититься от несправедливых обвинений возможно. Специалисты советуют обязательно фотографировать автомобиль в подробностях и до поездки, и после. Впрочем, о том же самом часто говорят даже приложения сервисов.
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Источник: iReactor
Фото: Depositphotos
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