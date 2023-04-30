Пассажир такси выстрелил в водителя вместо оплаты
В Ачинске Краснодарского края таксист вез троих молодых людей. В пути возник конфликт на почве того, что они отказывались платить. Предположительно, водитель остановил машину и попросил неплательщиков выйти, но один из них выстрелил ему в ногу из травматического оружия.
Свидетели сообщили в полицию, таксиста доставили в медицинское учреждение и оказали помощь.
Сотрудники полиции задержали двух пассажиров и доставили в отдел. Поиски третьего, который, как утверждают задержанные, и произвел выстрел, пока ведутся.
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Источник: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Фото: Авилов Александр/ АГН "Москва"
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