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Дорожный конфликт нового уровня (ВИДЕО)

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Как оказалось, дорожные конфликты могут приобретать самые разные формы, а участвовать в них может множество видов транспорта.

В этом случае эпичного противостояния, попавшем на видео, что-то выясняют между собой водители фуры и погрузчика. Как утверждает источник, дело происходит в ЮАР. За кадром осталась завязка конфликта.

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В итоге погрузчик оказался сильнее, подняв над землей грузовик вместе с прицепом. Судя по звукам сигнала на видео, ситуация ее участника явно не устраивает.

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Источник: Telegram-канал «Милитарист»

Фото: Depositphotos

Видео: Автосообщество 1mobi.net

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За РулемПшенин Владимир
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