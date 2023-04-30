Дорожный конфликт нового уровня (ВИДЕО)
Как оказалось, дорожные конфликты могут приобретать самые разные формы, а участвовать в них может множество видов транспорта.
В этом случае эпичного противостояния, попавшем на видео, что-то выясняют между собой водители фуры и погрузчика. Как утверждает источник, дело происходит в ЮАР. За кадром осталась завязка конфликта.
В итоге погрузчик оказался сильнее, подняв над землей грузовик вместе с прицепом. Судя по звукам сигнала на видео, ситуация ее участника явно не устраивает.
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Источник: Telegram-канал «Милитарист»
Фото: Depositphotos
Видео: Автосообщество 1mobi.net
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