#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Эта Tesla оказалась крайне невезучей, и вот почемуЭта Tesla оказалась крайне невезучей, и вот почему
Случилось это с Model Y, припаркованной на...
Назад в СССР: автомобилисты «подсели» на ковровый тюнингНазад в СССР: автомобилисты «подсели» на ковровый тюнинг
Коврами с узорами застилают полы даже...
Новый внедорожник Ford – первые фотоНовый внедорожник Ford – первые фото
Вы не поверите, но вот каким стал хорошо всем...

Skoda Rapid: теперь и в версии кабриолет

Обречен на успех?

За РулемНовые поколения Skoda Superb и Kodiaq: первые изображения

Индийские студенты построили кабриолет на основе местной версии бюджетного Skoda Rapid (в отличие от российского лифтбека, там это седан, отличающийся от нашего седана Volkswagen Polo лишь оформлением).

Эксклюзивный автомобиль сделали студенты программы профессионального обучения в области мехатроники. Программа постройки подобных автомобилей на основе серийных действует для студентов корпоративной академии с 2011 года.

За Рулем
За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Автомобиль, конечно, был значительно переделан. Пришлось усилить пол и средние стойки, на которые крепятся задние двери. Также пришлось переносить точки крепления ремней безопасности, ведь штатные были сняты вместе с крышей. В результате они расположились на сиденьях, как и у многих кабриолетов.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autocar India

Фото: Autocar India

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0