Skoda Rapid: теперь и в версии кабриолет

Обречен на успех?

Индийские студенты построили кабриолет на основе местной версии бюджетного Skoda Rapid (в отличие от российского лифтбека, там это седан, отличающийся от нашего седана Volkswagen Polo лишь оформлением).

Эксклюзивный автомобиль сделали студенты программы профессионального обучения в области мехатроники. Программа постройки подобных автомобилей на основе серийных действует для студентов корпоративной академии с 2011 года.

Автомобиль, конечно, был значительно переделан. Пришлось усилить пол и средние стойки, на которые крепятся задние двери. Также пришлось переносить точки крепления ремней безопасности, ведь штатные были сняты вместе с крышей. В результате они расположились на сиденьях, как и у многих кабриолетов.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autocar India

Фото: Autocar India