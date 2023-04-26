Фольксваген не бросит российских работников
Благодаря изменениям в коллективном договоре, при увольнении с завода Volkswagen по инициативе работодателя сотруднику положены денежные выплаты: при стаже до пяти лет – 8 окладов, от пяти до десяти лет – 9 окладов, более десяти лет – 10 окладов. Если трудовой договор расторгается по инициативе работника или из-за дисциплинарного взыскания, выплат не будет.
Как сообщил председатель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Дмитрий Трудовой, средняя заработная плата (с учетом премий) сборщика составляет 60 тысяч руб., сварщика – 75 тысяч, контролера по качеству – 85 тыс. руб.
Условия будут действительны в течение года с момента перехода активов VW новому собственнику.
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Источник: autonews
Фото: Фольксваген Груп Рус
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