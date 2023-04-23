Максимальное доверие: девушка отдала незнакомцу миллион рублей
Москвичка отдала почти миллион рублей случайному водителю. Рядом с 28-летней Александрой остановилась черная Toyota Camry, водитель которой попросил денег. Девушка отказалась, но села в машину, увидев на заднем сидении ребенка.
Водитель попросил 30 тысяч, чтобы доехать до Абхазии. Рассказал легенду о том, что он перегоняет автомобили, но незапланированно потратился. Подействовало. Затем понадобилось еще 150 тысяч на платную дорогу. Девушка отказалась и получила предложение поехать вместе, а он с ней расплатится уже там. Александра отдала 150 тысяч, потом сходила в банкомат, сняла полмиллиона и также рассталась с ними. Водитель пообещал отдать деньги, когда доедет.
Уже на следующий день «бизнесмен» попросил по телефону еще 280, якобы таможенникам, которые задержали его на границе. Девушка перевела и эту сумму. Затем мужчина перестал выходить на связь, и только на этом этапе Александра поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
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Источник: Telegram-канал Shot
Фото: depositphotos
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Отзывы о Toyota Camry (7)
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.