Максимальное доверие: девушка отдала незнакомцу миллион рублей

Он, конечно же, обещал вернуть деньги, как только доберется до дома.

Москвичка отдала почти миллион рублей случайному водителю. Рядом с 28-летней Александрой остановилась черная Toyota Camry, водитель которой попросил денег. Девушка отказалась, но села в машину, увидев на заднем сидении ребенка.

Водитель попросил 30 тысяч, чтобы доехать до Абхазии. Рассказал легенду о том, что он перегоняет автомобили, но незапланированно потратился. Подействовало. Затем понадобилось еще 150 тысяч на платную дорогу. Девушка отказалась и получила предложение поехать вместе, а он с ней расплатится уже там. Александра отдала 150 тысяч, потом сходила в банкомат, сняла полмиллиона и также рассталась с ними. Водитель пообещал отдать деньги, когда доедет.

Уже на следующий день «бизнесмен» попросил по телефону еще 280, якобы таможенникам, которые задержали его на границе. Девушка перевела и эту сумму. Затем мужчина перестал выходить на связь, и только на этом этапе Александра поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

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Источник: Telegram-канал Shot

Фото: depositphotos