В Новокузнецке засекли очень необычного безбилетника
Он даже успел проехать несколько остановок до того, как его высадили из автобуса.
В Новокузнецке высадили из автобуса необычного пассажира без билета. Если собаки, ездящие на общественном транспорте, уже не вызывают особого удивления, то енота в этой роли встретишь нечасто.
Животное забежало на одной из остановок в салон автобуса, следующего из Новокузнецка в сторону Талды. Проехав пару остановок, енот сам вылез из транспорта и убежал.
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Откуда он мог взяться на остановке, источник не сообщает.
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Источник: Telegram-канал Mash Siberia
Фото: Depositphotos
Видео: Mash Siberia/Вконтакте
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