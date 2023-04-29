В Новокузнецке засекли очень необычного безбилетника

Он даже успел проехать несколько остановок до того, как его высадили из автобуса.

В Новокузнецке высадили из автобуса необычного пассажира без билета. Если собаки, ездящие на общественном транспорте, уже не вызывают особого удивления, то енота в этой роли встретишь нечасто.

Животное забежало на одной из остановок в салон автобуса, следующего из Новокузнецка в сторону Талды. Проехав пару остановок, енот сам вылез из транспорта и убежал.

Откуда он мог взяться на остановке, источник не сообщает.

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Источник: Telegram-канал Mash Siberia

Фото: Depositphotos

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