Тесла сможет ездить полностью сама уже в этом году

По крайней мере, об этом заявил Илон Маск.

Илон Маск заявил, что до конца года появятся полностью автономные автомобили Tesla. Учитывая прошлые заявления компании и то, что пакет Full Self-Driving своим названием вводил владельцев в заблуждение и не являлся полностью автономным, возникают сомнения по поводу «самостоятельности» новых автомобилей.

Тем более, никто не конкретизировал, пойдут ли в этом году в серию эти самые полностью автономные машины, или дело ограничится лишь представлением концепта.

Напомним, ранее Маск говорил, что Tesla «вероятно» придет к четвертому уровню автономности. На данный момент компания не достигла даже третьего, так что появление машины с полным автопилотом (пятый уровень, выполняется любой сценарий, посильный человеку) весьма сомнительно.

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Источник: Carbuzz

Фото: полиция Канады