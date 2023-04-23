Тесла сможет ездить полностью сама уже в этом году
Илон Маск заявил, что до конца года появятся полностью автономные автомобили Tesla. Учитывая прошлые заявления компании и то, что пакет Full Self-Driving своим названием вводил владельцев в заблуждение и не являлся полностью автономным, возникают сомнения по поводу «самостоятельности» новых автомобилей.
Тем более, никто не конкретизировал, пойдут ли в этом году в серию эти самые полностью автономные машины, или дело ограничится лишь представлением концепта.
Напомним, ранее Маск говорил, что Tesla «вероятно» придет к четвертому уровню автономности. На данный момент компания не достигла даже третьего, так что появление машины с полным автопилотом (пятый уровень, выполняется любой сценарий, посильный человеку) весьма сомнительно.
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Источник: Carbuzz
Фото: полиция Канады
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