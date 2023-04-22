Вот что такое роскошный автомобиль будущего
На Шанхайском автосалоне 2023 года премиум-бренд электромобилей VOYAH, две модели которого уже представлены на российском рынке, показал инновационный концепт-кар i-Cozy.
Автомобиль, по замыслу производителя, должен побуждать пользователей (не водителей и пассажиров) к исследованиям, новым открытиям и активному образу жизни в комфортных путешествиях.
Внутреннее пространство задумано как максимально роскошное и комфортабельное. И в нем будут находиться действительно пользователи, а не водители и пассажиры, так как у машины… нет привычных органов управления – руля и педалей. Очевидно, именно так производитель представляет себе «интеллектуальный опыт интерактивного взаимодействия человека с технологиями, природой, культурой и красотой», когда машина полагается на продвинутый автопилот.
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Источник: VOYAH
Фото: VOYAH
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